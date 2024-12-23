MUSKİ, Araç ve Ekipman Onarımlarında 20 Milyon TL Tasarruf Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MUSKİ, Araç ve Ekipman Onarımlarında 20 Milyon TL Tasarruf Sağladı

MUSKİ, Araç ve Ekipman Onarımlarında 20 Milyon TL Tasarruf Sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, kendi personeli ile yaptığı araç ve ekipman onarımlarında piyasa fiyatlarının çok altında maliyetle çalışarak bu yıl yaklaşık 20 milyon TL tasarruf etti. Atölyelerde hem bakım hem de ağır tamir işlemleri gerçekleştiriliyor.

23.12.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 6 tamir atölyesinde araç ve ekipman onarımlarını kendi personeli ile piyasa fiyatının çok daha altına gerçekleştirerek önemli tasarruf sağlıyor. Atölyelerde yapılan işlerde piyasa değerine göre bu yıl yaklaşık 20 milyon TL'lik tasarruf sağlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü 2016 yılından bu yana oluşturduğu atölyelerde imalat, tamirat ve onarım işlemlerini kendi personelleri ile yapıyor. Bodrum, Milas, Menteşe, Marmaris, Ortaca ve Fethiye'de bulunan tamir atölyeleri, tasarruf atölyesi haline dönüştü. Atölyelerde çalışan deneyimli personel ile araç ve ekipmanların periyodik bakımlarının yanı sıra motor ağır bakım ve yenilemeleri, elektrik ve hidrolik sistem arızaları ve kaporta onarımları da yapılıyor.

Hizmetlerin aksamaması sağlanıyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün atölyelerinde kullanılamayacak hale gelen araçların da restorasyonu yapılıyor. Araçlar tüm parça değişimleri ve boyama çalışımlarıyla birlikte ilk günkü görünümümü kazanarak hizmet vermeye devam ediyor. Ekipler müdahalelerini sadece atölyelerde değil mobil olarak sahada da gerçekleştiriyor. Herhangi bir çalışmada arızalanan iş makineler ekipler tarafından o bölgeye gidilerek tamirat işlemi gerçekleştirilerek çalışma yapmaya devam etmesi sağlanıyor. Bu şekilde hizmetlerinde aksamaması sağlanıyor.

MUSKİ, "Tasarruf odaklı projelerle üretmeye devam ediyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, her konuda tasarruf sağlamaya çalıştıklarını, bu sayede geleceğe daha emin adımlar attıklarını belirtti. Konu hakkında yapılan açıklamada "Genel Müdürlüğümüze ait atölyelerde araç, iş makineleri, yer ve araç üstü ekipmanların bakım onarımını bünyemizdeki deneyimli personel ile yapıyoruz. Bu sayede hafif ve ağır bakımları piyasa değerinin çok altında maliyetle yaparak önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Parça ve malzemeleri de yıllık ihtiyaç durumuna göre toplu alarak bu konuda da tasarruf ediyoruz. Bu gibi alanlarda sağladığımız tasarruf miktarını vatandaş odaklı projelere yönlendirerek daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Teknoloji ve yeniliklerden faydalanarak birçok alanda yaptığımız tasarrufla, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlayabileceğimiz projeler üretiyoruz. Geleceğin enerji ve kaynaklarını korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyor, bu yönde projeler üretmeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MUSKİ, Araç ve Ekipman Onarımlarında 20 Milyon TL Tasarruf Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
19:34 Bakan Fidan’da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez Bakan Fidan'da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez
18:52 Galatasaray’dan 2024 yılında akılalmaz istatistik Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik
18:49 Nihal Yalçın’dan ’Yalan Dünya’ itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım Nihal Yalçın'dan 'Yalan Dünya' itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım
18:44 Okan Buruk, Christoph Daum’un rekorunu kırdı Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı
18:34 haberler.comhe99a637935 haberler.com/h/e99a637935
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 14:54:19. #1.12#
SON DAKİKA: MUSKİ, Araç ve Ekipman Onarımlarında 20 Milyon TL Tasarruf Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.