Müslüman Seyahat Tercihleri 2025 Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Müslüman Seyahat Tercihleri 2025 Raporu

18.07.2025 12:17
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Mastercard'ın raporu, nöroçeşitli bireyler ve yaşlı gezginlerin seyahat ihtiyaçlarını inceliyor.

Mastercard'ın CrescentRating işbirliğiyle hazırladığı "Müslümanların Seyahat Tercihleri 2025" araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, "erişilebilir seyahat" anlayışı doğrultusunda "nöroçeşitli bireyler", "aktif yaşlı gezginler" ve "çok kuşaklı aile" gruplarına özel bulgular sunuyor.

Araştırma, gezginlerin gereksinimlerini karşılayan seyahat ortamlarına duyulan temel ihtiyacı ortaya koyuyor.

Deloitte Insights'a (2022) göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si nöroçeşitli olarak kabul ediliyor ve çeşitli duyusal, iletişimsel, bilişsel ihtiyaçları olan önemli bir demografiyi temsil ederken, bu bireylerin özel seyahat ihtiyaçları yeterince ele alınmıyor.

Bununla birlikte, nöroçeşitli bireyler, seyahat deneyimine yaratıcılık, yenilikçi problem çözme, detaylara dikkat ve esneklik gibi boyutlar katarken, uygun şekilde desteklendiklerinde, güçlü yönler yalnızca kendi yolculuklarını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha zengin ve kapsayıcı bir seyahat kültürüne de katkıda bulunuyor.

Turizm endüstrisinin, yolculuklarının her aşamasında nöroçeşitli gezginleri destekleyen kapsayıcı uygulamaları hayata geçirmesi gerekiyor. Fiziksel alanlar, hizmetler ve teknolojik arayüzler planlanırken nöroçeşitli bireylerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması önem taşıyor.

Yapılandırılmış ortamlar, iyi eğitimli, bilgili, iletişimde etkili personel ve sezgisel, kullanıcı dostu teknolojiler, nöroçeşitli gezginler için kaygı ve duyusal aşırı yüklenmeyi önemli ölçüde azaltarak daha rahat ve kapsayıcı bir seyahat deneyimi sağlayabiliyor.

Seyahatte erişilebilirliğin önemi artıyor

Seyahatte erişilebilirlik, dünya çapında 1 milyardan fazla bireye hitap eden önemli ve gelişen bir pazar olarak öne çıkıyor. Demografik grup, genellikle refakatçileriyle birlikte seyahat ediyor. Engelli olma sıklığı yaşla birlikte artarken, bu durum, çok kuşaklı aile seyahatlerine çıkan Müslüman gezginler için de geçerli oluyor.

Nöroçeşitli gezginleri ağırlayan seyahat seçenekleri için daha fazla ödeme yapmak isteyen ailelerin yüzde 60'ı (TripAdvisor) kapsayıcı deneyimlere yönelik güçlü bir talep oluşturuyor.

Pazardaki önemli gereksinime rağmen, küresel turizm destinasyonlarının yüzde 9'u erişilebilirlik çözümlerine sahip (UN Tourism) bulunuyor.

Yaşlı gezginler, 2024'te gezginlerin üçte birini oluşturdu

Turizm sektöründe 60 yaş ve üzeri olarak tanımlanan yaşlı gezginler, geçen yıl gezginlerin üçte birini oluşturdu. Bu kişiler, sadece eğlence için değil, aynı zamanda yaşam boyu hayallere ve kişisel tatmine ulaşmak için seyahat ederken, diğer yandan, 50 yaş ve üzeri Müslümanların sayısı, 2020'de 297 milyonken 2025'te 347 milyonun üzerine çıktı. Bu sayının 2035'e kadar 474 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Seyahat endüstrisinin, yaşlı gezginlere daha iyi hizmet verebilmek için daha empatik ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesi, basitleştirilmiş teknoloji alternatifleri, daha görünür ve insan merkezli destek hizmetleri ve huzurlu, yavaş tempolu, aile odaklı deneyimleri temsil eden pazarlama seçenekleri sunması gerekiyor.

Müslüman seyahat pazarını şekillendiren küresel eğilimler

Rapor, bu dönemde helal seyahat ortamını şekillendirecek temel eğilimleri araştırıyor ve gelişen seyahat ortamına genel bir bakış sunuyor. Sorumlu turizm, doğal çevrenin korunmasını ve yerel toplulukların refahını vurgularken, sürükleyici deneyimler, gezginlerin daha fazla katılım göstermeleri için yeni bakış açıları ve fırsatlar sağlıyor.

Dijital boyuttaki eğilimler, teknolojideki ilerlemelerin seyahat deneyimlerini nasıl geliştirdiğini, onları nasıl daha sorunsuz ve entegre hale getirdiğini gösteriyor.

Güvence boyutundaki eğilimlere odaklanmak, gezginlerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için önem taşıyor. Güvenceye odaklanmak, yüksek hizmet standartlarını belirliyor ve gezginler arasında güven tesis ediyor.

Raporda Müslüman seyahat pazarını şekillendiren küresel eğilimler, Rejeneratif Turizm, Sürdürülebilir Hareketlilik, Dijital Detoks İnzivası, Spor Turizmi, Solo Seyahat, İnsansı Robotik, Helal Yolculuklar için Akıllı Uygulamalar, Erişilebilir Turizm ve Modern Kadın Gezgin olarak sıralanıyor.

Kaynak: AA

Mastercard, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Müslüman Seyahat Tercihleri 2025 Raporu - Son Dakika

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