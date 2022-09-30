MÜSİAD SAMEKS eylülde 52,8 puana yükseldi - Son Dakika
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MÜSİAD SAMEKS eylülde 52,8 puana yükseldi

30.09.2022 10:24
MÜSİAD SAMEKS eylülde 52,8 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), eylülde, bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 52,8 oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), eylülde, bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 52,8 oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Eylül 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, SAMEKS eylülde, bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 52,8 değerine yükseldi. Söz konusu gelişmede Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin 1,6 puan artış kaydederek 51,1 seviyesine yükselmesi etkili oldu.

Hizmet sektöründe gözlenen artışta girdi alımlarının güçlü seyriyle iş hacminde gözlenen toparlanma ön plana çıktı.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 5,9 puan artış kaydederek 56,8 seviyesine yükseldi ve referans değer üzerindeki seyrini üst üste 14'üncü ayına taşıdı.

Bu dönemde ivme kazanan yeni siparişler, sanayi üretiminin gözle görünür şekilde artmasına neden oldu.

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde kesintisiz şekilde artış eğiliminde olan SAMEKS Bileşik Endeksi, Ağustos ayında 50 puanın altında gerçekleşerek bu dönemde ekonomik aktivitenin içme kaybettiğine işaret etmişti.

Böylece 3,2 puanlık artışla 52,8 seviyesine yükselen eylül ayına ilişkin endeks değeri, ekonomik aktivitenin yeniden canlılık kazandığına işaret etti.

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Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD SAMEKS eylülde 52,8 puana yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: MÜSİAD SAMEKS eylülde 52,8 puana yükseldi - Son Dakika
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