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Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak - Son Dakika

Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak

21.02.2022 10:24
Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak

Antalya'nın Aksu ilçesinde muz üreticisi Hacı Berk, serasında yetiştirdiği gölevez bitkisinin ticaretine başlayacağını belirterek, kilosunu 7 ile 10 TL arasında satacaklarını söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde muz üreticisi Hacı Berk, serasında yetiştirdiği gölevez bitkisinin ticaretine başlayacağını belirterek, kilosunu 7 ile 10 TL arasında satacaklarını söyledi.

Aksu ilçesinde muz üretimi yapan Hacı Berk, kendi tüketimine yetecek şekilde 15 yıldır da gölevez bitkisi üretiyordu. Deneme aşamasında verim alan Berk, ticaretine başlayacağı bitkinin kilosunu 7 ile 10 TL arasında satmayı hedefliyor. Gölevezin serada yetiştirilmeye uygun bir bitki olduğunu dile getiren Berk, "İhtiyaç kadar topraktan çekilir ve yemeklerde kullanılır. Bizim ülkemizde henüz Alanya, Gazipaşa ve Anamur'da biliniyor. 15 yıldır üretiyorum ama ticaretini hiç düşünmemiştim yavaş yavaş ticaretine başlayacağım. Tamamen organik olarak üretiyoruz. Sadece organik gübre ve suyu seven bir bitki. Bir evin ihtiyacını 30 metre alana diktiğiniz gölevez bitkisi yıl boyu karşılar. Bu ürünü yetiştirip meyve- sebze haline pazarlamayı düşünüyorum. Bir patates türü olarak ülke geneline yaymak istiyoruz. Kilogram satış fiyatı 7 ile 10 TL arasında olacak. İhtiyacınız kadar keserek kullanabilirsiniz, diğer kalanı dolapta saklayabilirsiniz" diye konuştu.

"12 ay verim"

Gölevez bitkisinin 12 ay boyunca ürün verdiğini de ifade eden üretici Hacı Berk, "Potasyum oranı yüksek olduğu için çok sevilerek tüketileceğini düşünüyoruz. Kuru fasulyeli, nohutlu, haşlama, kızartma, sulu yemek, cips olarak yapabilirsiniz. Fidesini ektiğimiz zaman ilk yılında ürünü veriyor. Yavrularını yeniden ekince yenileri çıkıyor. Her hangi bir fide almaya gerek kalmıyor. 12 ay hasat edilebiliyor"dedi.

Hindistan, Pasifik adaları ve Güney Asya ülkelerinde üretimi yapılan ve yoğun tüketiminden dolayı Kıbrıs Patatesi olarak adlandırılan gölevez, açık arazi ve muz seralarında yetişiyor. - ANTALYA

Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak
Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak
Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak
Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak
Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak
Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak

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Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak Muz seralarına yeni sezon hazırlık çalışmaları başladı Muz seralarına yeni sezon hazırlık çalışmaları başladı Film gibi akü hırsızlığı...Marşa bastı, kamyonetinin 2 aküsünün de çalındığını fark etti Film gibi akü hırsızlığı...Marşa bastı, kamyonetinin 2 aküsünün de çalındığını fark etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muz üreticisi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan gölevezi yetiştirip ticaretini yapacak - Son Dakika Ekonomi


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