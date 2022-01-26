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NakitBasit ile market, mağaza ve ödeme noktaları ATM'ye dönüşüyor - Son Dakika

NakitBasit ile market, mağaza ve ödeme noktaları ATM'ye dönüşüyor

26.01.2022 11:59
NakitBasit ile market, mağaza ve ödeme noktaları ATM'ye dönüşüyor

Insha Ventures'ın yeni fintek markası NakitBasit, zincir marketlerden perakende mağazalara, fatura ödeme merkezlerinden para transfer merkezlerine çok sayıda noktayı adeta ATM'ye dönüştürüyor.

Insha Ventures'ın yeni fintek markası NakitBasit, zincir marketlerden perakende mağazalara, fatura ödeme merkezlerinden para transfer merkezlerine çok sayıda noktayı adeta ATM'ye dönüştürüyor.

Türkiye'de bir ilk olan uygulama üzerinden kullanıcılar kasalarda cep telefonları aracılığıyla hesabında bulunan parayı çekebilirken, gelecek dönemde para yatırma ve fatura ödemenin yanı sıra para transferi de gerçekleştirebilecek.

Online basın toplantısında konuşan Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar, NakitBasit'i şu ana kadar Türkiye genelinde 72 ilde ve 1.172 noktada kullanıma sunduklarını söyledi.

Insha Ventures olarak 9 fintek girişiminden biri olan ve ATM'lere bir alternatif olarak ortaya çıkan NakitBasit'i hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Bayansar, "NakitBasit ile ilk etapta kullanıcılar, entegrasyonları tamamlanan Çağrı Market, Biçen Market, Föy Fatura, PayPorter, BPN, Elekse ve Fatura Vizyon şubelerinden Albaraka Türk'te bulunan mobil bankacılık hesaplarından para çekme işlemi gerçekleştirebilecek. Bunların yanı sıra halihazırda Param, EnPOS, EPGİS, Birleşik Ödeme ve POS AŞ'nin de dahil olduğu iş ortaklarımızın sayısını ilerleyen süreçte artıracağız. NakitBasit, para yatırma, fatura ödeme, yurt içi ve yurt dışı para transferi gibi pek çok bankacılık hizmetini de kapsayacak." diye konuştu.

Bayansar, NakitBasit'te öncelikli hedefin 10 bin nokta olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en geniş ATM ağına sahip olan bankasının toplamda yaklaşık 7 bin 300 ATM'si olduğu düşünüldüğünde, NakitBasit ürünümüzün henüz 1. yılını tamamlamadan bu rakamlara ulaşabiliyor olması potansiyelini ortaya koyuyor. FinTech ekosisteminin lider kurucularından biri olarak ekosistemin gelişimine öncülük etmeyi ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projelerle hem ekosistemi desteklemeyi hem de bireylerin ve startup'ların hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

NakitBasit Satış ve Büyüme Kıdemli Yöneticisi Kutluhan Şabik de bankacılık sektöründeki dijitalleşmenin etkisiyle nakit kullanımı her ne kadar zaman içinde gerileme eğiliminde olsa da nakde hızlı erişim ihtiyacının devam ettiğini vurguladı.

ATM sayıları her yıl gerilerken ortak ATM'lerden para çekiminin arttığını dile getiren Şabik, 2018 yılı ocak ayında yüzde 3,3 olan ortak ATM kullanım oranının 2020 yılı ocak ayında yüzde 12,3'e yükseldiğini aktardı.

Bir ATM'nin 10 yıllık maliyeti 65 bin dolar

Kutluhan Şabik, bir ATM'nin toplam ortalama maliyetinin 10 yıllık yaşam döngüsü süresince ortalama 65 bin dolar seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"NakitBasit olarak bizler verimi düşük, yatırım maliyeti yüksek, operasyonel gideri fazla olan ATM'lere birer alternatif oluşturuyoruz. Ortak ATM'lerde komisyon ücretleri çekilen tutara göre ortalama 1,64 TL ile 7,07 TL arasında değişirken, NakitBasit'te yapılan işlemlerde tutardan bağımsız sabit 3 TL komisyon ücreti bulunuyor. Kullanıcı, uygulama içerisinde giriş yaptığı banka hesabından en az 50 TL en çok ise 500 TL arasında belirtilen farklı tutarlar üzerinden para çekimi yapabiliyor. Bankalar tek bir entegrasyonla ATM sayılarını artırabilirken, müşterilerinin nakit ihtiyacını anında karşılayabiliyor ve ATM yatırım ve operasyonel maliyetlerinden de tasarruf sağlıyor. İş ortaklarımıza ise yeni müşteri kazanımının yanında nakit yönetim kolaylığı ve komisyon geliri paylaşımıyla kazançlı bir model sunuyoruz. Bunlara ek olarak yıl sonunda açıklanan Dijital Banka Yönetmeliği'ndeki mevzuata uygun olarak ülkemizde yeni faaliyete geçecek dijital bankaların da fiziksel ATM ihtiyaçlarını karşılamayı umuyoruz. Yakın gelecekte NakitBasit ile kullanıcılar dijital cüzdanlardan da para çekilebilecek."

NakitBasit uygulamasını App Store ve Google Play'den indiren kullanıcılar, üye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra en yakın NakitBasit noktasını harita üzerinden veya bulunduğu konuma en yakın yerler arasından seçebiliyor. İşlem yapmak istediği bankayı seçiyor, mobil bankacılık bilgileriyle TL hesaplarına erişim sağlıyor, işlem yapmak istediği tutarı seçiyor, uygulama üzerinden verilen işlem barkodunu kasa görevlisine göstererek çekmek istediği tutarı teslim alıyor.

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Türk Lirası, Türkiye, Market, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi NakitBasit ile market, mağaza ve ödeme noktaları ATM'ye dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: NakitBasit ile market, mağaza ve ödeme noktaları ATM'ye dönüşüyor - Son Dakika
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