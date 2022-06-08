Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı - Son Dakika
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Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı

08.06.2022 10:05

Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye odunundan mangal kömürü üretimi yapan aileler bir yandan ateşin diğer yandan sıcakla mücadele ediyor Adana'da narenciye odunundan mangal kömürü üretimi yapan aileler bir yandan ateşin diğer yandan...

Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye odunundan mangal kömürü üretimi yapan aileler bir yandan ateşin diğer yandan sıcakla mücadele ediyor

ADANA - Adana'da narenciye odunundan mangal kömürü üretimi yapan aileler bir yandan ateşin diğer yandan sıcakla mücadele ediyor.

Gece gündüz nöbet tutarak sıcaklara aldırmadan mangal kömür üretimi yapan kömür emekçileri tonlarca narenciye odununu taşıyarak oluşturdukları kuleleri ateş vererek kömür oluşumu için gece gündüz nöbet tutuyor.

Sezonda yaklaşık 400 ton narenciye odunundan 80 ton mangal kömürü üreten Abdulkadir Yaşar, 3 ay süren zorlu mesaiye başladı. Yaşar Adana'nın 30 derece üzerinde seyreden sıcaklarını kömür üretimi yaparken daha yoğun hissettiklerini söyledi.

Narenciye kömürünün günler süren ateş başın nöbet tutarak kömür elde ettiklerini aktaran Abdulkadir Yaşar, "Aslen Mardinliyim. 1994'ten beri bu işi yapıyoruz. 500 kilogram ile 1 ton arasında narenciye odunundan mangal kömürü üretiyoruz. Çok sıcak bir bölge. Bu yıl soğuk vurduğu için çok fazla narenciye kesimi oldu. Normalde sezon biteceği dönem ama bu sene fazla kesim oldu. Narenciye odunu bu yıl fazla. Bizi en çok zorlayan aşırı sıcaklar ve yağmur rüzgar perişan oluyoruz. 100 ton odundan 20 ton mangal kömürü üretiyoruz. 3 ayda 300, 400 ton odun yakarak kömür üretimi gerçekleşiyoruz" diye konuştu.

Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı - Son Dakika

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