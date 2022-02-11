Narlıkuyu semt pazarı yükseliyor

Karaköprü Belediyesinin Narlıkuyu Mahallesine kazandıracağı semt pazarı ve otopark için çalışmalar devam ederken kısa süre içerisinde tamamlanıp hizmete sunulacak.

Karaköprü Belediyesi ilçeye yeni hizmetler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Narlıkuyu Mahallesine kazandırılacak olan semt pazarı ve otoparkın inşaat çalışmaları sürüyor. Kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan semt pazarı ve otoparkın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

Modern bir projeyle yapılan semt pazarı Narlıkuyu Mahallesinde yaşayan vatandaşların pazar yeri ihtiyacını karşılarken, pazar kurulmayan günlerde de kapalı otopark olarak hizmet verecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye hizmet noktasında vatandaşların taleplerine çok önem verdiklerini kaydederek, "Narlıkuyu Mahallemizdeki Pazar yeri talebi de vatandaşlarımızın bize her zaman ilettiği bir talepti. Biz de bunun planlanmasını yaptık ve ihale ederek çalışmalarını başlattık. İnşallah kısa süre sonra Pazar yerimizi açıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Narlıkuyu Mahallesinde yaşayan vatandaşlar taleplerine karşılık vererek mahalleye pazar yeri ihtiyacını karşılayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler.

Narlıkuyu semt pazarı hizmete açıldıktan sonra haftanın bir günü semt pazarı, diğer günler de otopark olarak hizmet verecek. - ŞANLIURFA