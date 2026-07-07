NATO Zirvesi\'nde Airbus ve Triton Projeleri Duyuruldu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Bugün birçok, birçok müttefikimiz, tanker, transport filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacaklar. Airbus, aynı zamanda Airbus'un A400 modeliyle alakalı bir yapısını da, yeni bir platformunu da ortaya koyuyor. A400 ile birlikte oldukça yüksek kabiliyetli ve çok uluslu bir proje görüyoruz" dedi.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımların ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve müttefik ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı forumda açılış konuşması gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, hava savunma sanayine ilişkin bir çok anlaşma duyurusu gerçekleştirdi.

Rutte, NATO'nun Lahey'de gerçekleştirilen 35'inci zirvesinde savunma sanayiye daha fazla yatırım yapma kararı aldıklarını ve bununla ilgili bir senede önemli bir mesafe kat ettiklerini dile getirdi. Rutte, bir yıl sonra Ankara'da aldıklarının kararların sonuçlarını görmeye başladıklarını belirterek, "Atlantik'in her iki tarafından müttefiklerimiz ve sanayi kuruluşları büyük projeleri imza attılar ve milyarlarca Amerikan Doları değerinde sözleşmeler de imzaladılar. Bunlar bizim güvenliğimiz için, ekonomimizi yukarıya çekebilmek için ve on binlerce yeni istihdam oluşturabilmek için iyi harcanmış bir para bu. Şimdi tüm dünya, hepimiz Kuzey Amerika ve Avrupa'nın el ele beraber inovasyon yaptığının kanıtı ve yeni nesil kabiliyetlerimizi ortaya koyacağız. Bu kabiliyetler NATO tarafından, NATO içerisinde yapıldılar. Tek bir ülke tarafından değil, birden fazla ülkenin yakın iş birliği içerisinde ortaya koyduğu şeyler. Bu ittifakımızı daha güçlü hale getiriyor. Bir milyar insanı koruyoruz ve biz ittifakımızın her bir santimetresini bu şekilde koruyoruz" açıklamasında bulundu.

"NATO müttefikleri, tanker taşıma filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacak"

Rutte, NATO kapsamında ilk anlaşma duyurusunu da yaparak, çok uluslu MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) filosuna 10'uncu Airbus A330 MRTT uçağının teslim edileceğini duyurdu. Rutte, NATO bünyesinde Airbus A400M uçağına odaklanan yeni bir çok uluslu proje de başlattığını belirterek, "Bugün birçok, birçok müttefikimiz, tanker, transport filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacaklar. Airbus, aynı zamanda Airbus'un A400 modeliyle alakalı bir yapısını da, yeni bir platformunu da ortaya koyuyor. A400 ile birlikte oldukça yüksek kabiliyetli ve çok uluslu bir proje görüyoruz. Bu çok önemli bir duyuru çünkü çok uluslu bir işbirliği var bunun içerisinde. Airbus platformu Avrupa'da endüstri liderliği yapıyor ve NATO-AB işbirliğini genişleterek ABD'deki sanayi ortaklarımıza kadar götürüyor. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıllara artık hazırız" ifadelerine yer verdi.

"NATO'nun ISR gücüne 5 adede kadar Triton tipi insansız hava aracı ekliyor"

Bir sonraki duyurusunu yapan Rutte, Triton tipi insansız gözetleme ve istihbarat uçakları üzerine olacağını belirtti. Bu tip uçakların tehditlere karşı bir adım önde olma avantajı olduğunu söyleyen Rutte, "Bugün müttefikler, bu yeteneği güçlendirmek adına somut bir adım atıyor. NATO'nun ISR (İstihbarat, Gözlem ve Keşif) gücüne 5 adede kadar Triton yüksek irtifa, uzun havada kalış süreli insansız hava aracı ekliyoruz. Bu ilave hava araçları, geniş deniz alanları üzerinde gece gündüz kesintisiz gözetleme imkanı sunacak. Bu araçlar, yüksek irtifada uzun süre uçabilir ve açık denizler de dahil olmak üzere geniş alanları, diğer pek çok hava aracına kıyasla çok daha verimli bir şekilde tarayabilir. Triton; tehditleri erkenden tespit etmemize, deniz ulaştırma hatlarımızı korumamıza ve Kuzey Kutbu bölgesi gibi zorlu coğrafyalardaki operasyonları desteklememize yardımcı olacaktır. Özetle, bu araçlar NATO'nun ISR kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmektedir. Triton hava araçlarının üretimini Northrop Grumman üstlenirken; Transatlantik endüstrisi de görev desteği, veri sistemleri ve altyapı çalışmaları üzerinde faaliyet göstermektedir. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir 'NATO yapımı' projesidir ve Atlantik'in her iki yakasında da istihdam oluşturmaktadır. İşte, hayata geçirilmiş bir Transatlantik iş birliği örneği" diye konuştu.

"Müttefikler, 10 adede kadar Saab Global Eye uçağının ortak tedarikini duyuruyor"

Rutte, E-3 sisteminin önemine de vurgu yaparak, sistemin havadan erken uyarı ve kontrol kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdığını kaydetti. NATO'nun, onlarca yıldır göklerdeki gözü olduğunu belirttiği E-3 havadan erken uyarı ve kontrol sistemi filosuna güvendiğini kaydeden Rutte, bu sistemin, Kuzey Norveç'ten Güney Türkiye'ye kadar geniş bir coğrafyada konuşlandırıldığını aktardı. Söz konusu sistemin büyük hizmetler verdiğini fakat vadesinin yavaş yavaş dolduğunu belirten Rutte, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, çeşitli Müttefikler, bunların yerini alacak 10 adede kadar Saab Global Eye uçağının ortak tedarikini duyuruyor. Bu adım, NATO'nun sahip olduğu ve işlettiği gözetleme ve erken uyarı kabiliyetinin önümüzdeki on yıllar boyunca güçlü ve güvenilir kalmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak, çeşitli Müttefikler bugün, ulusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Global Eye gibi daha fazla havadan erken uyarı kabiliyetinin tedariki ve sahaya sürülmesi konusunda iş birliği yapacakları çok uluslu bir projeyi başlatıyor. Global Eye; hava, deniz ve kara sahalarında tek bir platform üzerinden eş zamanlı gözetleme sağlayarak komutanlara net bir harekat resmi sunacaktır. Sistem; drone sürüleri, balistik füzeler ve seyir füzeleri dahil olmak üzere karmaşık tehditleri tespit etme, izleme ve tanımlama konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe sahiptir. Kendisinden önceki sistemde olduğu gibi Global Eye da; ABD endüstrisinin hayati katkılarıyla, Avrupalı ve Kanadalı endüstriler tarafından hayata geçirilen transatlantik bir programdır. Bu, yine NATO bünyesinde ortaya konmuş gerçek bir başarı hikayesidir."

Programda, söz konusu anlaşmalarda yer alan ülkelerin temsilcileri, ilgili oldukları anlaşmalarının duyurusunun ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA