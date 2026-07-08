NATO Zirvesi'nde Türk Savunma Sanayisi Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde Türk Savunma Sanayisi Ele Alındı

08.07.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk savunma sanayisinin NATO hedeflerine katkıları, 36. NATO Zirvesi'nde panellere konu oldu.

Türk savunma sanayisinin kapasitesi, NATO'nun üretim, caydırıcılık ve birlikte çalışabilirlik hedefleri, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde masaya yatırıldı.

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde Ankara Palas'ta "Müttefikler Ankara'da" etkinliğinde, "NATO Savunma Mimarisinin Yapıtaşı Olarak Türkiye'nin Savunma Sanayisi" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, Türk savunma sanayisi kapasitesinin, NATO'nun üretim, caydırıcılık ve birlikte çalışabilirlik hedeflerine sunduğu katkılar ele alındı.

"Türk savunma sanayisi güçlü tedarik zincirine sahip"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun gelecekteki caydırıcılık ve savunma stratejilerini şekillendirmek için gerçekleştirdiği NATO Zirvesi'nin önemine işaret etti.

İkinci, Türk savunma sanayisinin, en güçlü yanının sadece teknoloji olmadığına dikkati çekerek, sektörün aynı zamanda müttefik ülkelerin çoğunda şu an bulunmayan, güçlü ve yetenekli bir tedarik zincirine sahip olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinde 3 bin 500'den fazla tedarikçinin olduğunu belirten İkinci, ROKETSAN'ın müşterilere üst düzey savunma çözümleri sunmak için 2 binden fazla şirketle çalıştığını, ürünlerini 50'den fazla ülkeye ihraç ettiklerini bildirdi.

"Türkiye, dinamik ekosisteme sahip eşsiz ülkelerden biri"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da ülkelerin savunma sanayisi için bütçe ayırma sözü verdiğinin altını çizerek, asıl zorluğun bu bütçeyi en kısa sürede gerçek askeri kabiliyete dönüştürmek olduğunu anlattı.

Ukrayna Savaşı'ndan sonra zihniyetlerin değiştiğini dile getiren Akyol, savunma sanayisinde artık sadece teknolojik mükemmeliyetin yeterli olmadığını vurguladı. Bütçenin olduğunu ama kapasiteyi artırmak için zamanın kısıtlı olduğunu ifade eden Akyol, "Bu yeni gerçeklik açısından bakıldığında, Türkiye bu kapasiteye, dinamik ekosisteme ve son derece kapsamlı bir savunma sanayisi altyapısına sahip eşsiz ülkelerden biridir." dedi.

ASELSAN olarak NATO İttifakı'na katkı sağladıklarını kaydeden Akyol, şirketin bu kapsamda NATO müttefiki ülkelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NATO Zirvesi'nde Türk Savunma Sanayisi Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede
Alman Başbakanı’ndan dikkat çeken NATO açıklaması: ’Ankara Ruhu’ oluşturmalıyız Alman Başbakanı'ndan dikkat çeken NATO açıklaması: 'Ankara Ruhu' oluşturmalıyız
İsrail’den Türkiye’ye F-35 tepkisi Haberlerden rahatsız olmuşlar İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara’ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya’da üretim Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim

13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 13:33:52. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde Türk Savunma Sanayisi Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.