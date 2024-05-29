Naturelgaz, 28,5 Milyon Liralık Yatırım Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Naturelgaz, 28,5 Milyon Liralık Yatırım Gerçekleştirdi

Naturelgaz, 28,5 Milyon Liralık Yatırım Gerçekleştirdi

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, bu yılın ilk çeyreğinde 28,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Şirketin finansal sonuçları da güçlü bir performans sergiledi. FAVÖK yüzde 67 artarak 320,8 milyon liraya yükseldi. Şirketin esas faaliyet karı yüzde 112 artışla 226,8 milyon liraya ulaştı. CNG satış hacmi de yüzde 43 artarak rekor seviyeye çıktı.

29.05.2024 10:45
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Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren ve Global Yatırım Holding AŞ iştiraki Naturelgaz, bu yılın ilk çeyreğinde 28,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Naturelgaz, bu yılın ilk çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocak-mart döneminde faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılığını (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67'lik artışla 320,8 milyon liraya yükseldi.

Naturelgaz, tesis altyapı kapasitesini artırmak için yatırımlarına devam eden şirket, yılın ilk 3 ayında toplam 28,5 milyon liralık yatırım yaptı.

Şirketin aynı dönemde esas faaliyet karı ise yüzde 112'lik artışla 226,8 milyon liraya ulaştı.

Naturelgaz, brüt karını da bu geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 70'lik artışla 377 milyon liranın üstüne çıkarırken, aynı dönemde satış hacmini yüzde 43 artırarak 107 milyon standart metreküpe çıkardı ve yıla rekorla başladı.

CNG satış hacmi arttı

Naturelgaz'ın satış hacmindeki artışın ana nedeni Şehir Gazı iş kolundaki yıllık bazda yüzde 50'lik artış oldu. Şehir Gazı satışları 77 milyon standart metreküp aştı. Şirketin dökme CNG satış hacmi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

Şirketin esas faaliyet karı ise yüzde 112'lik artışla 226,8 milyon liraya ulaştı. Naturelgaz brüt karını da 2023'ün ilk çeyreğine göre yüzde 70'lik artışla 377 milyon liranın üstüne çıkardı.

Şirketin cirosu 2024'ün ilk çeyreğinde 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 azalışla 1,4 milyar liraya gerilerken, net karı ise sınırlı bir artışla 61,9 milyon lira oldu.

"Finansal sonuçlarımız son derece güçlü"

Açıklamada şirketin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, stratejik hedefler doğrultusunda güçlü finansal sonuçları sürdürülebilir hale getirmek için yatırımlara bu yıl da devam edeceklerini belirterek, "Yıla 107 milyon standart metreküp satış hacmiyle rekor seviyede başladık. Enflasyon muhasebesi nedeniyle ciro ve net karlılık rakamlarımız sınırlanmış olsa da finansal sonuçlarımız son derece güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya tesislerinin de faaliyete geçtiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Yurt genelinde yer alan diğer tüm tesislere yapılacak olan her türlü operasyonel altyapı desteğini tek bir noktada toplamış olduk. 4 bin 250 metrekarelik bu tesisimiz operasyonlarımızda kullandığımız ekipmanların üretimi, revizyon işlemleri, bakımı, kalite teknik denetimi ve de depo entegrasyonu konularında önemli katkılar sağlayacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 18 adet fabrika için açmış olduğu doğalgaz LNG ve Doğalgaz CNG ihalesini kazandık. Kazanmış olduğumuz ihalenin bedeli 529 milyon lira. Öte yandan Muş İli Bulanık İlçesinde Yapılması Planlanan güneş enerjisi santral projesinin ÇED süreci devam ediyor. Bu projenin de planlandığı gibi bu yılın son çeyreğinde tamamlanarak devreye alınması bekleniyor."

Kaynak: AA

CNG, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Naturelgaz, 28,5 Milyon Liralık Yatırım Gerçekleştirdi - Son Dakika

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