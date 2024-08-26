Naula Antik Kenti'nde Turizm Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Naula Antik Kenti'nde Turizm Çalışmaları Devam Ediyor

Naula Antik Kenti\'nde Turizm Çalışmaları Devam Ediyor

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Naula Antik Kenti'nde yapılan temizlik çalışmaları turizme kazandırma amacıyla devam ediyor.

26.08.2024 17:23  Güncelleme: 17:28
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Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan ve Bizans dönemiyle ilişkilendirilen Naula Antik Kenti'ndeki çalışmalar devam ediyor. Antik kentteki temizlik çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Amacımız Naula Antik Kenti'ni turizme kazandırmak" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Naula Antik Kenti'nin arkeolojik değerlerinin korunarak ortaya çıkarılması ve kültür turizmine kazandırılmasına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alanya Belediyesi'nin iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 1 ay önce antik kentte Alanya Belediyesi ve Alanya Müzesi ekiplerince başlatılan temizlik çalışması büyük bir titizlikle sürüyor. Tarihi değerler korunarak yapılan bitki temizliği çalışmaları 1 ay içerisinde son bulacak. Çalışmaların ardından Naula Antik Kenti'nin çevre düzenleme projesi Alanya Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında yapılarak, gezilebilir bir ören yerine dönüştürülecek.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, Naula Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Özçelik, antik kentin turizme kazandırılması ve bir an önce bölgedeki kültür turizmine yönelik işlemlerin tamamlanarak cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Başkan Özçelik, "Günün ikinci ziyaretinde tarihi Bizans dönemine kadar uzanan tamamı Bizans yapısı olan Naula Antik Kenti'ndeyiz. Alanya Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde burasının temizliğine yaklaşık 1 ay önce başladık ve yaklaşık 1 ay daha temizlik devam edecek. Bu kentte 6 tane tapınak, kilise gibi birçok tarihi yapılar mevcut. Denize 300 metre mesafede ve Mahmutlar Mahallemizin tam merkezinde olan bir yerdir. Temizlenmesi tamamlandıktan sonra amacımız gerekli projeleri uygulayarak Naula Antik Kenti'ni turizme açmaktır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Naula Antik Kenti'nde Turizm Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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