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Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na 10 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na 10 Bin Kişi Ziyaret Etti

Nazilli Belediyesi ve Sümer Vakfı tarafından düzenlenen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, ilk 7 saatte 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Fuarın açılışında konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, fuarın Nazilli'nin kaybettiği yılları geri almasına katkı sağlayacağını belirtti.

Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı\'na 10 Bin Kişi Ziyaret Etti
16.12.2023 - 18:31,
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Nazilli Belediyesi ve Sümer Vakfı tarafından gerçekleştirilen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nı, ilk 7 saatte 10 bin kişi ziyaret etti. Fuarın açılışında konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazillimiz kaybettiği yılları bu güzel çalışmalarla geri alacak" dedi.

Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Sümer Vakfı, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ziraat Odası, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği katkıları ve AS Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Günler öncesinden hazırlıkları yapılan fuar için sık sık davet çağrısında bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tarım, ziraat ve hayvancılık alanında kaydedilen yenilikleri üreticilerle buluşturma ve paylaşma noktasında fuarın büyük katkı sunduğunun altını çizdi. Yoğun bir katılımla açılışı yapılan fuarı, ilk 7 saatte 10 bin kişi ziyaret etti.

Kapılarını ziyaretçilerine açan fuarda konuşma yapan Başkan Özcan; "Burada inanılmaz bir iş gücünün neticesini görüyorsunuz. Nazillimizin tanıtımı açısından büyük bir önem arz ettiği gibi, çiftçilerimiz için de teknik destek sağlayan firmalarla bir araya gelmesi noktasında oldukça önemli. Şehrimizin kültür, turizm gibi alanlarda tanıtımının yanı sıra esnafımıza da ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacak. Böylesine güzel çalışmalarla Nazillimiz kaybettiği yılları hem genel idarenin hem de yerel yönetimlerin öngörülü çalışmalarıyla, STK'ların desteğiyle, yönetişimle geri alacak. Uzunca bir süreyi kaybettik ancak bunu en kısa sürede geri alacağız" dedi.

Nazilli Belediyesi Katlı Otoparkı'nda yer alan 6 bin 500 metrekarelik kapalı alanda çok sayıda firmanın bulunduğu fuar, 19 Aralık Salı gününe kadar her gün 10.00 ila 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na 10 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika
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