Nazilli Ticaret Odası Üye Buluşması

Nazilli Ticaret Odası (NTO), üye buluşmaları kapsamında İnşaat Müteahhitleri, Yapı Taahhüt İşleri sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcilerini kahvaltılı toplantıda bir araya getirdi.

Nazilli Ticaret Odası hizmet binasındaki M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda ilk olarak oda faaliyetleri ve üyelerin talepleri doğrultusunda yürütülen lobi çalışmalarını anlatan tanıtım filmi izletildi. Yoğu katılımla gerçekleştirilen programda 3 dönemdir görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'a çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden sektörün duayenleri, yeni dönemde de yapacak olduğu projelere tam destek vereceklerini söyleyerek başarılar diledi.

Geçtiğimiz hafta Bankacılık Finans Sektörü, Taşınmaz Ticareti ve Gayrimenkul Acenteleri Sektörü, Sigorta Acenteleri Sektörü, Ulaştırma Nakliye Kargo Turizm Sektörü temsilcileri ile bir araya geldikten sonra geçtiğimiz Salı günü de İnşaat Müteahhitleri, Yapı Taahhüt İşleri sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcilerini kahvaltılı toplantıda ağırlayan Başkan Arslan ve yönetimi, bölge için yapılan, yapılacak olan ve yapılması tavsiye edilen projeleri masaya yatırdı. Çözüm önerileri ve farklı ihtiyaçların da değerlendirildiği toplantıda sektör temsilcileri, yeni dönemde de Arslan'a desteklerinin tam olduğunu ifade ettiler.

Tüm üyelerin sesi olmaya çalışıyoruz

Programda konuşan NTO Başkanı Nuri Arslan, bölge odası kimliğiyle hizmet veren Nazilli Ticaret Odası'nın yetki alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yönetim kurulu olarak tüm üyelerin sorunlarını ve taleplerini ilgili mercilere taşımak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Arslan, üyelerin ortak sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Görüş ve talepler hizmetlerimizin odak noktasıdır"

Başkan Arslan: "Sanayimizin durumunu, güncel sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk. Ticaret Odası üyelerimize de Esnaf Kefalet kredisi benzeri uygun faizli bir finansman modeli sağlanması için gayretlerimiz devam ediyor. Giderek artan nitelikli teknik eleman ihtiyacının giderilmesi için çıraklık ve meslek liselerini destekliyor ve geleceğin patronlarını yetiştirmek istiyoruz. Sorumluluk bölgemizdeki yüzde 80 oranındaki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını çözmekte kararlıyız. Yaklaşık bin 700 dönümlük Nazilli 2. OSB alanı çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca atıl durumdaki Sümerbank alanının kent ekonomisine kazandırılması gerektiğini savunuyoruz. Girişimlerimiz sonucu Yeni Sanayi Mahallesinde 3 bankanın hizmete açılmasının yanısıra 5. Noter de hizmete başlamıştır. Nöbetçi Noter uygulaması için de çabalarımız sürüyor. Bölgemizin sorunlarına hakimiz ve makul çerçevelerde yapabileceğimiz projelere devam ediyor, bölgemizin acil ihtiyacı olan tavsiye niteliğindeki projelerin yapılabilmesi için de mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Projelerden bazıları

Başkan Arslan, yeni dönemde de çok sayıda proje ile bölgenin ekonomik ve sosyal yapısını etkileyecek projelerle yola devam edeceklerini ifade ederek: "Nazilli Otoban Geçiş Güzergahında yerli ürün tanıtım ve satış alanı tahsisi, bölgemizdeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı ve çözümü, Aydin/Bozdoğan ilçesi mermer işletmelerinin ihtisas organize sanayi bölgesi ihtiyacı, İzmir-Denizli çift hatlı demiryolu ihtiyacı, sanayi ve imalat işletmeleri ile ticarethanelerin elektrik-doğalgaz bağlantı sorunları, Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi, Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası alanının tekrar ekonomiye kazandırılması başta fuar alanı olmak üzere, sanayi müzesi ve diğer hizmet alanları olarak restore edilmesi ve ziyarete açılmasını talep ediyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Başkan Arslan, sektör temsilcilerinden gelen yoğun teşekkür ve desteğe de kayıtsız kalmadı. Üyelerle birlikte yönetilen güçlü bir odanın bölge ekonomisine katkısının odayı bu günlere getirdiğini, başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere kamunun gözünde Nazilli Ticaret Odası'nın büyüyen, hizmet eden marka bir oda olarak dikkat çektiğini belirtti. - AYDIN