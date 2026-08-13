NDK'dan Ekipman Testlerine Akreditasyon İstisnası - Son Dakika
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NDK'dan Ekipman Testlerine Akreditasyon İstisnası

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NDK, 15 günden kısa sürede üretilen ekipmanlar için bazı testlerde akreditasyon şartını kaldırdı.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), üretimi 15 günden kısa süren ekipmanlara yönelik bazı testlerde belirli şartların sağlanması halinde akreditasyon şartı aranmamasına karar verdi.

NDK'nin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği kapsamında öngörülen test hizmetlerinde, NDK ile tüm tedarikçi ve alt tedarikçileri bünyesinde ilgili test metodunda akredite laboratuvar bulunmaması halinde, üretimi 15 günden kısa süren ekipmanlara yönelik testler için akreditasyon şartına istisna uygulanacak.

Söz konusu testlerin, ilgili test metotlarını uygulamaya yönelik altyapı, tesis ve yetkinliğe sahip, TS EN ISO/IEC 17025 veya eşdeğeri standarda göre akredite başka bir kuruluşun gözetiminde gerçekleştirilmesi ve raporlanması gerekecek.

Ayrıca test sonuçlarının, ürünün tip testi raporunda belirtilen değerlere ve ilgili imalat standardında öngörülen tolerans sınırlarına uygun olması şartı aranacak.

Bu koşulların birlikte sağlanması ve kuruluşun bu kapsamda NDK'ye yapacağı başvurunun uygun bulunması halinde söz konusu testler bakımından akreditasyon şartı aranmayacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NDK'dan Ekipman Testlerine Akreditasyon İstisnası - Son Dakika

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