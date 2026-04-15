NEOM Limanı'nın Önemi Artıyor
NEOM Limanı'nın Önemi Artıyor

15.04.2026 23:21
Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, NEOM Limanı'na alternatif lojistik hatlar için ilgiyi artırdı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ve deniz taşımacılığındaki belirsizlikler, bölgedeki alternatif lojistik hatlara yönelik ilgiyi artırırken, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki NEOM Limanı'nı gündeme taşıdı.

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle uluslararası taşımacılıkta aksamalar yaşanırken, ticaret akışının alternatif güzergahlara yönelmesine ilişkin değerlendirmeler öne çıkıyor.

NEOM şirketinin verilerine göre liman, Kızıldeniz kıyısında doğu ile batı arasındaki ticaret yollarının kesişim noktasında yer alıyor ve Asya, Afrika ile Avrupa arasındaki bağlantıyı destekleyen lojistik hatlar arasında gösteriliyor.

Şirket, limanda yürütülen genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla daha büyük gemilerin kabul edilmesinin ve kapasitenin önümüzdeki yıllarda artırılmasının planlandığını belirtiyor.

Verilere göre liman, genel kargo ve proje yüklerinin yanı sıra konteynerli ve dökme yük taşımacılığı, depolama hizmetleri ve doğrudan deniz taşımacılığı faaliyetlerine hizmet veriyor.

Uluslararası ticarette yaşanan aksaklıkların devam etmesi halinde, bölgedeki alternatif limanların kullanımına yönelik eğilimlerin artabileceği değerlendiriliyor.

NEOM projesi, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında 2017 yılında başlatılan ve ülkenin lojistik ile ticaret altyapısını geliştirmeyi amaçlayan projeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Savunma, Ekonomi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
