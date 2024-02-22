Nestle'nin satışları yüksek gıda fiyatlarıyla düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Nestle'nin satışları yüksek gıda fiyatlarıyla düştü

Nestle\'nin satışları yüksek gıda fiyatlarıyla düştü

İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle'nin geçen yılki satışları, yüksek gıda fiyatlarının etkisiyle yüzde 1,5 düşerek 93 milyar İsviçre frangına geriledi. Şirketin net karı ise maddi duran varlıkların düşük değerlendirilmesi ve vergilerin etkisiyle yüzde 20 artarak 11,2 milyar İsviçre frangına ulaştı. Nestle'nin hisseleri, bilançonun açıklanmasının ardından yüzde 3,2'den fazla düşüş gösterdi.

22.02.2024 14:01
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Merkezi İsviçre'de bulunan gıda şirketi Nestle'nin satışları, yüksek gıda fiyatlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 1,5 düşerek 93 milyar İsviçre frangına (106,2 milyar dolar) gerildi.

Nestle, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin satışları geçen yıl yüzde 1,5 düşerek 93 milyar İsviçre frangına indi. Analistlerin beklentisi 93,68 milyar İsviçre frangı yönündeydi.

Şirketin net karı, bir önceki yıla göre maddi duran varlıklarda daha düşük değerlendirme ve vergilerin etkisiyle yüzde 20 artarak 11,2 milyar İsviçre frangına (12,8 milyar dolar) ulaştı.

Nestle'nin, kur etkisi ve satın almalar dışında kalan organik satışları geçen yıl yüzde 7,2 arttı. Analistler organik büyümenin yüzde 7,4 artmasını bekliyordu.

Bilançonun açıklanmasının ardından Nestle'nin hisseleri, sabah saatlerinde yüzde 3,2'den fazla düşüş gösterdi.

Hisse başına 2,95 İsviçre frangı olan temettü ödemesini 3 İsviçre frangına çıkarmayı planlayan Nestle, geçen yıl 12,8 milyar İsviçre frangını, temettü ve hisse geri alımlarının birleşimi yoluyla hissedarlara dağıttığını da açıkladı.

Ambalajlı gıda ürünleri sektörünün, Kovid-19 salgınıyla başlayan ve Ukrayna- Rusya savaşıyla daha artan yüksek girdi maliyetlerini gerekçe göstererek iki yıldan uzun süredir tüketicilere daha yüksek fiyatlar uygulaması dikkati çekiyordu.

Yüksek fiyatlar küresel gıda tedarik zincirlerine zarar verdi ve bu da gıdaya ayrılan harcamaların artmasına yol açtı.

Öte yandan, Nestle ve dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Danone, tüketicilerin yoğurt ve kahve gibi temel gıda ürünleri için daha ucuz alternatifler aramasına neden olan iki yıllık zamların ardından bu yıl fiyat artışlarını yavaşlatacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA

İsviçre, Nestle, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nestle'nin satışları yüksek gıda fiyatlarıyla düştü - Son Dakika

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