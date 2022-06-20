Net UYP açığı Nisan ayında azaldı

Net UYP açığı, 2021 yıl sonunda 251 milyar dolar iken 2022 Nisan sonunda 236,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verisini açıkladı. Buna göre, 2022 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1 oranında azalışla 287,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında azalışla 524,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 251 milyar dolar iken 2022 Nisan sonunda eksi 236,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında azalışla 106,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,1 oranında artışla 124,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 0,3 oranında artışla 51,7 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında azalışla 122,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalışla 91,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artışla 19,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,5 oranında azalışla 2,4 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,4 azalışla 42,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında artarak 310,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında artarak 35,5 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 24,5 oranında artarak 12,1 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,7 oranında azalarak 63,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında azalarak 94,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL