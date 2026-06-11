Netflix'ten Yeni Türk İçerik Politikası - Son Dakika
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Netflix'ten Yeni Türk İçerik Politikası

11.06.2026 19:53
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Netflix, Türk yapımcılarla yeni içerik üretecek ve seçim kriterlerini objektif hale getirecek.

Rekabet Kurumunca, Netflix'in orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü, daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçireceği, markalı Türk içeriklerin seçiminin objektif kriterler dikkate alınarak yapılacağı bildirildi.

Kurumun internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Netflix'in daha önce çalışmadığı yapımcılara platformunu açacağı belirtilerek, "Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek." ifadeleri kullanıldı.

Her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılacağı en az bir "Proje Sunum Günü" etkinliğinin düzenleneceği aktarılan açıklamada, buna en az 80 katılımcının davet edileceği bildirildi.

Açıklamada, içerik seçim kriterlerinin de değişeceğine işaret edilerek, şu bilgiler verildi:

"Markalı Türk içeriklerin seçimi, Netflix küresel içerik yöneticilerinin aktif katılımı ve onayı ile objektif kriterler dikkate alınarak yapılacak. Netflix, artık kendisine yapılan projelere ilişkin başvuruları belirli sürelerde değerlendirerek, başvurulara yazılı dönüş yapmak zorunda. Türk dizilerini, filmlerini ve müzik eserlerini uzun süre yalnızca Netflix'te tutan uygulamaların süresi kısalacak. Böylece yapımlar belirli koşullarda farklı mecralarda da yer alabilecek."

Netflix'in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle "Yalnızca benimle çalışacaksın" anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacağı vurgulanan açıklamada, Netflix tarafından yapımcılara, dizilerin yurt dışı dağıtımından gelir paylaşımı ve bölüm başı bonus gibi ek imkanlar sağlanacağı da belirtildi.

Açıklamada, yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu teşviklerden faydalanmasının da artık Netflix'in ön onayına bağlı olmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Sinema, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Netflix'ten Yeni Türk İçerik Politikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yener Ertürk Yener Ertürk:
    gençler olarak biz Netflix'i elbette seviyoruz ama bütün içeriğin tek bir yerde kalması hiç mantıklı değildi bu değişiklik çok doğru bence 0 0 Yanıtla
  • Irazca Saglam Irazca Saglam:
    eskiden dizilerin sadece netflix'te gösterilmesi çok yazık geliyordu ya çok güzel yapımlar yapıyorlardı ama sadece orada kalıyordu şimdi bu şekilde daha fazla insana ulaşabilecekler ve yapımcılar da daha iyi koşullarda çalışabilecekler 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Özer Kızılkum Mehmet Özer Kızılkum:
    netflix'in yeni yapımcılarla çalışmaya başlaması güzel bir adım bence çünkü böylece daha çok yetenekli insana fırsat verilmiş oluyor ayrıca objektif kriterler kullanması da işin şeffaflığını artırıyo demek ki artık kimse nepotizm yüzünden haksız yere seçilmeyecek veya seçilmeyecek işin iyi tarafları var 0 0 Yanıtla
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