Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı - Son Dakika

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