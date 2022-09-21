New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

21.09.2022 16:44
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 artarak 30.864,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artışla 3.877,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 11.463,45 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 16:58:15. #1.11#
SON DAKİKA: New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement