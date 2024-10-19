New York Borsa Yükselişte: Dow Jones ve S&P 500 Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsa Yükselişte: Dow Jones ve S&P 500 Rekor Kırdı

New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanış rekorları kırarak yükseliş gösterdi.

19.10.2024 00:16
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NEW New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 43.275,91 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.864,67 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 18.489,55 puana çıktı.

Dow Jones ile S&P 500 endeksleri kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'de açıklanan şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı eylülde yüzde 0,5 azaldı. Ülkede verilen inşaat izni sayısı da eylülde aylık bazda yüzde 2,9 geriledi.

Dün piyasaların kapanışından sonra finansal sonuçlarını yayımlayan Netflix, üçüncü çeyrekte abone sayısının 5 milyonun üzerinde arttığını bildirdi. Şirketin karı da beklentileri aşarken, Netflix'in hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kazandı.

Bugün bilançosunu açıklayan Procter&Gamble'ın (P&G) net satışları beklentilerin altında kalırken, karı ise tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çin'deki talebin de düştüğünü bildiren P&G'nin hisseleri yüzde 1 kayıpla başladığı günü hafif yükselişle tamamladı.

Geliri beklentilerin altında gerçekleşen American Express'ın hisseleri de yüzde 3,2 düştü.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaması için faiz oranlarını düşürme konusunda sabırlı olacağını söyledi.

Enflasyonun hedefe geri dönmesi gerektiğine dikkati çeken Bostic, "Yeterince uzun süre kısıtlayıcı olmadığımız için enflasyonun durduğu bir noktaya gelmemizi istemiyorum, bu yüzden sabırlı olacağım ve verilerin bize enflasyonun nasıl ilerlediğini, istihdamın nasıl ilerlediğini göstermesine izin vereceğim." ifadesini kullandı.

Bostic, Fed'in politika faizinin 2025'in sonuna doğru muhtemelen yüzde 3-3,5 aralığında olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsa Yükselişte: Dow Jones ve S&P 500 Rekor Kırdı - Son Dakika

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