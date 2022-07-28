New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

28.07.2022 23:54
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine daralma göstermesine rağmen günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine daralma göstermesine rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artışla 32.529,63 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,21 kazançla 4.072,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 artarak 12.162,59 puana çıktı.

ABD ekonomisinin art arda iki çeyrek daralma göstererek teknik resesyona girmesi sonrası güne yatay seyirle başlayan endeksler, ekonomik gerilemenin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızını yavaşlatmasına neden olacağına dair beklentilerle kapanışta yükseliş kaydetti.

Fed'in yüksek enflasyona karşı temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinin ardından, ABD Ticaret Bakanlığı nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı.

Piyasa beklentilerinin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD Başkanı Joe Biden, GSYH verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Fed enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu. Ülkede istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu belirten Biden, "Resesyondaymışız gibi gelmiyor." dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD ekonomisinde resesyon koşullarının görülmediğini, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını, işletmelerin büyüdüğünü bildirdi. "Büyümede önemli bir yavaşlama görüyoruz." diyen Yellen, enflasyonun düşürülmesi için ekonomide bir yavaşlama görülmesi gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

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