New York Borsası, ABD Ekonomisinin Büyümesi Sonrası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası, ABD Ekonomisinin Büyümesi Sonrası Yatay Seyirle Başladı

ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesi sonrası New York Borsası, güne yatay seyirle başladı. ABD'de devam eden bilanço sezonunda teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası teknoloji hisselerinde başlayan satış, güçlü büyüme verisinin ardından hız kesti. ABD ekonomisi, bu dönemde beklentileri aşan yüzde 2,8 büyüme kaydetti. Analistler, bu verinin ekonominin dayanıklılığı konusunda rahatlama sağladığını belirtti. Ancak büyümenin hala 2023'ün son iki çeyreğindeki oranların altında olduğu ve fiyat baskılarının yavaşladığına dikkat çekildi. ABD Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine eylül ayında gidebileceği beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor.

25.07.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Borsası, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesi sonrası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalışla 39.828,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 5.428,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artarak 17.352,64 puana çıktı.

ABD'de devam eden bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış, ülkenin güçlü gelen büyüme verisinin ardından hız kesti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Analistler, bu dönemde beklentileri aşan büyüme verisinin ekonominin dayanıklılığı konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Büyümenin yine de 2023'ün son iki çeyreğinde kaydedilen oranların altında olduğuna dikkati çeken analistler, fiyat baskılarının da yavaşladığını anımsatarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine eylül ayında gidebileceğine dair beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini aktardı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Temmuz ile biten haftada 235 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise haziranda aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 6,6 azaldı.

Kurumsal tarafta da bilançolar takip edilmeye devam edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan IBM'in hisseleri finansal sonuçlarının beklentileri geride bırakmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri ise yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelirinin beklentileri aşmasına karşın karının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 16'nın üzerinde değer kaybetti.

Restoran zinciri Chipotle'nin hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yüzde 1'in üzerinde gerilerken, American Airlines'ın hisseleri ise bu yıl için kar beklentilerini düşürmesine karşın yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Raytheon Technologies'in hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası, ABD Ekonomisinin Büyümesi Sonrası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 İstanbul’da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek. İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 18:19:56. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası, ABD Ekonomisinin Büyümesi Sonrası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement