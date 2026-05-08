New York Borsası Beklentileri Aştı

08.05.2026 17:04
NEW New York borsası, beklentileri aşan istihdam verileri sonrasında haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,42 artarak 49.806,85 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 7.369,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kazançla 25.953,09 puana çıktı.

ABD'de istihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam nisanda 115 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,3 oldu. Tarım dışı istihdamın bu dönemde 65 bin kişi artması öngörülüyordu.

Analistler, verilerin iş gücü piyasasının sağlamlığına işaret ettiğini ve aynı zamanda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir süre daha sabit tutacağı yönündeki beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.

Orta Doğu'daki gerilime dair gelişmeler de yakından takip edilirken ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde karşılıklı ateş açmalarıyla bölgedeki çatışmaların yeniden alevlenebileceğine dair endişeler arttı.

Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin devam ettiğini belirterek saldırıları "sadece bir sevgi dokunuşu" olarak nitelendirdi.

Ayrıca Trump, dün iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine rağmen İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek "Bu her an olabilir. Belki de olmaz ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum." dedi.

Boğazdaki çatışmalara karşın Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalarak 99,88 dolar olurken aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,7 azalışla 94,14 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, bulut şirketi Cloudflare, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirdi. Yapay zekanın şirketin çalışma biçimini değiştirmesi nedeniyle 1100 çalışanını işten çıkaracağını da açıklayan şirketin hisseleri yüzde 15'in üzerinde azalışla güne başladı.

Geliri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen tahminlerden fazla zarar bildiren CoreWeave'nin hisseleri de yüzde 5 değer kaybetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
