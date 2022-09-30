New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

30.09.2022 00:02
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, devam eden resesyon endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, devam eden resesyon endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,54 azalışla 29.225,61 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,11 kayıpla 3.640,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,84 azalarak 10.737,51 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı agresif mücadelesinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyeceğine dair endişelerin devam etmesiyle endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Güçlenen resesyon korkularıyla tahvil piyasasındaki çalkantı devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,86 seviyesine kadar çıktı.

Fed yetkililerinden de "şahin" tonda açıklamalar gelmeye devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun düşmesinin beklendiğini ancak bunun başarılması için daha yüksek faiz oranına ihtiyaç olduğunu belirtti. Fed'in faiz artışlarını durdurmayı düşünmesi gereken bir noktada olmadığını vurgulayan Mester, bir resesyonun bankanın faiz oranlarını artırmasını engellemeyeceğini savundu. Mester, ABD finans piyasalarında Fed'in faiz artırımları yoluyla enflasyonu düşürme politikasını değiştirecek bir sıkıntı görmediğini ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in enflasyonla mücadele için asgari düzeyde uygun bir seviyeye ulaşmak için faiz oranlarını hızlı bir şekilde yükseltmek zorunda olduğunu belirtti. Enflasyonun 2023'te düşmeye başlayacağını ancak bunun hangi hızda olacağının bilinmediğini kaydeden Bullard, Fed'in enflasyonla mücadelesi nedeniyle ABD'nin bir resesyon yaşaması olasılığının bulunduğunu ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 193 bine düştü. Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren işsizlik maaşı başvuruları, nisan ayı sonundan bu yana en düşük seviyeye indi.

İşsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları ile yavaşlayan talebe rağmen iş gücü piyasasının dirençli kaldığını gösterdiği ve bu durumun, Fed'in enflasyonla mücadelesine kararlı şekilde devam etmesini sağlayacağı dile getirildi.

YORUMLAR
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Fed, ABD'nin 6 büyük bankasıyla gelecek yıl iklim senaryosu analiz çalışması başlatacak Fed, ABD'nin 6 büyük bankasıyla gelecek yıl iklim senaryosu analiz çalışması başlatacak ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın en düşük seviyesinde ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın en düşük seviyesinde
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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