New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 36.058,85 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 4.669,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kayıpla 14.919,26 puana indi.???????

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce ve daha hızlı faiz artıracağına ilişkin haber akışı sonrası negatif bir seyir izleyen endeksler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda bugün yapacağı sunum öncesi aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

İkinci dönem için Fed Başkanlığı'na adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın metni dün yayımlanan Powell, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Powell, Banka'nın araçlarını; ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemenin yanı sıra yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını bildirdi.

Dün Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,80'e çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,77 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın bugün ABD Senatosu'nda yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olacağını belirtti.