New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası düşüşle açıldı

30.03.2022 17:03
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne hafif düşüşle başladı.

New York borsası güne hafif düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalışla 35.258,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalarak 4.621,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kayıpla 14.552,02 puana indi.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının "yapıcı" geçtiğine ilişkin haber akışının ardından dün pozitif bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta hafif düşüş gösterdi.

Piyasadaki negatif seyirde, yatırımcıların enflasyon görünümünü ve para politikası sıkılaşmasını yeniden değerlendirmeye başlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde sağlanan ilerlemenin gölgede kalması etkili oldu.

Merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha hızlı faiz artırımları ile gerçekleştireceği beklentileri tahvil piyasalarında dalgalanmaya neden olurken, dün ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi Eylül 2019'dan bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 2,42 seviyelerine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,37 seviyelerinde seyretti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı martta 455 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD ekonomisinin geçen yılın 4'üncü çeyreğine ait büyüme verisi ise yüzde 6,9 olarak aşağı yönlü revize edildi.

YORUMLAR
500
'Amerikalı Seçmen Rusya'ya Daha Ağır Cezadan Yana'' 'Amerikalı Seçmen Rusya'ya Daha Ağır Cezadan Yana'' ABD'den vatandaşlarına 'Rusya ve Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı ABD'den vatandaşlarına 'Rusya ve Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Köyde herkes tedirgin! 4 kişinin öldürüldüğü aile toprağa verildi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 17:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement