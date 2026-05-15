New York borsası düşüşle açıldı

15.05.2026 17:46
New York borsası, teknoloji hisselerindeki geri çekilme ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Enflasyon endişeleri ve jeopolitik gerilimler piyasaları olumsuz etkiledi.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalışla 49.930,26 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 düşüşle 7.445,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde ?1,30 kayıpla 26.288,92 puana indi.

ABD'de bu hafta açıklanan veriler sonrası enflasyona dair endişeler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle ülkede fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden verilerin enflasyona dair kaygıları artırması tahvil faizlerinde yükselişe yol açtı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,58'e çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ülkede bu hafta açıklanan veriler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisanda yıllık bazda Mayıs 2023'ten bu yana, Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de aynı dönemde yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını ortaya koymuştu.

Söz konusu veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentiler zayıflarken, para piyasalarında Bankanın politika faizini yıl sonuna kadar sabit tutacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkmıştı.

Orta Doğu'daki gerilim ve küresel enerji arzına ilişkin endişelerle petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürürken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde artarak 108 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 102,8 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, yatırımcıların yakından takip ettiği ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeler piyasaların beklediği ölçüde somut bir anlaşma açıklanmadan sona erdi.

Kurumsal tarafta ise yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials'ın hisseleri beklentilerin üzerindeki finansal sonuçlarına rağmen yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

ABD'nin yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia'nın H200 çipini satın almasına onay verdiğine ilişkin haberlerin ardından dün yükselişe geçen Nvidia hisseleri ise yüzde 2'den fazla düştü. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada Çin'deki görüşmelerde çiplere yönelik ihracat kontrollerinin ana gündem maddesi olmadığını söylemesi de Nvidia hisselerini baskıladı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de ABD Başkanı Trump'ın Çin'in şirketten 200 uçak alacağını söylemesine rağmen yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Kaynak: AA

