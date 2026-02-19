New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
New York Borsası Düşüşle Başladı

19.02.2026 18:46
Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışta gerileyerek olumsuz bir seyir izledi.

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24 azalarak 49.542,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 6.857,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 22.639,46 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair endişeler, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın bu yıla ilişkin kar beklentisinin piyasa tahminlerinin altında kalması sonrası pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Fed'in son toplantısına ilişkin dün açıklanan tutanaklar yetkililerin faiz politikasının geleceği konusunda fikir ayrılığı yaşadığını göstermişti.

Politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulduğu geçen ayki toplantının tutanakları, bazı yetkililerin enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerilemesi halinde daha fazla faiz indiriminin uygun olacağını düşündüğünü, bazılarının ise veriler değerlendirilirken politika faizinin bir süre daha sabit tutulmasının uygun olacağını savunduğunu ortaya koymuştu.

Ayrıca tutanaklarda, birkaç yetkilinin enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde faiz artışı ihtimalini de gündeme getirdiği aktarılmıştı.

Jeopolitik tarafta da ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı iade etmemesi çağrısında bulunarak, "İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde" adadaki askeri üssü kullanabileceklerini belirtmişti.

ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle yatırımcılar temkinli olmaya devam ederken, petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatları yüzde 1'in üzerinde arttı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'li petrol üreticilerinden Chevron'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, şirketin üç aylık dönemde geliri ve karı beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen içinde bulunulan mevcut mali yıla ilişkin kar tahmini beklentileri karşılayamadı. Walmart'ın hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi azalarak 206 bine indi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 32,6 artışla 70,3 milyar dolara ulaşırken, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ülkenin dış ticaret açığı, 2025 genelinde ise yıllık yüzde 0,2 azalarak 901,5 milyar dolara indi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

