New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde beklenenden fazla yavaşladığını gösteren veriler sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 azalarak 49.281,93 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalışla 6.834,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 22.553,94 puana geriledi.

ABD'de makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 ile beklentilerin altında büyüdü.

Geçen yılın son çeyreğinde sert bir yavaşlama kaydeden ülke ekonomisinin büyüme hızı, söz konusu dönemde yaşanan 43 günlük ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamadan olumsuz etkilendi.

ABD ekonomisi, 2025 yılı genelinde ise yüzde 2,2'lik büyüme performansı gösterdi.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı verilerde ise hızlanma görüldü.

Buna göre, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Endeks, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.