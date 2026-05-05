New York Borsası Düşüşle Başladı
New York Borsası Düşüşle Başladı

05.05.2026 19:39
Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri Orta Doğu gerilimleri nedeniyle negatif seyir izledi.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalarak 49.416,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 7.228,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde ?0,01 kayıpla 25.112,18 puana indi.

Orta Doğu'daki gerilime dair gelişmeler fiyatlamaları belirlemeye devam ederken pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklaması petrol tedarikine ilişkin endişeleri bir miktar azaltmıştı.

Bugün ise İran devlet medyası, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir geminin 2 füze ile hedef alındığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırı iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

CENTCOM'un açıklamasında, "Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bugün verdiği bir röportajda, "ABD Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açıyor." şeklinde konuşurken, İranlıların boğaz üzerinde kontrolü olmadığını, mutlak kontrolün kendilerinde olduğunu savundu.

Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD gemisine füzelerin isabet ettiğine dair haberle sıçrayan petrol fiyatları, haberin yalanlanmasıyla bir miktar geri çekildi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3'e yakın artışla 110,97 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1 artarak 102,89 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin piyasaların seyrinde önemli rol oynadığını belirterek, şirketlerin finansal sonuçlarının da hisse senedi fiyatlarını etkilediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD merkezli video oyun perakendecisi GameStop'un e-ticaret şirketi eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık teklif sunduğunu açıklaması sonrasında eBay'in hisseleri yüzde 6 değer kazandı.

Bu hafta ABD'nin istihdam verileri ile Paramount Skydance, Palantir Technologies, Pfizer, Advanced Micro Devices, Warner Bros. CoreWeave ve Coinbase gibi şirketlerin yayımlayacağı bilançolar takip edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

