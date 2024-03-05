New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününde düşüşle tamamlandı. Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kaybederek yüzde 0,25 azalışla 38.989,83 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,12, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,41 düşüş yaşadı. Yapay zeka hisselerindeki yükselişe rağmen, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Nvidia hisseleri yüzde 4'e yakın kazanç sağlarken, American Airlines ve Tesla'nın hisseleri değer kaybetti. Ford'un hisseleri ise yüzde 2,5 artış gösterdi. Bitcoin fiyatı 67 bin doları aşarken, altın fiyatı da yükselişe geçti. Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, New York Community Bank hisselerindeki düşüş devam etti.

05.03.2024 00:43
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NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalarak 38.989,83 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 5.130,95 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kayıpla 16.207,51 puana geriledi.

Yapay zeka heyecanıyla bazı teknoloji hisselerindeki yükseliş sürmesine rağmen, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlendi.

Nvidia hisseleri günü yüzde 4'e yakın kazançla tamamladı. Super Micro Computer'ın hisseleri yaklaşık yüzde 19, Intel'in hisseleri yüzde 4 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

American Airlines, 260 yeni dar gövdeli uçak sipariş ettiğini açıklarken, hava yolu şirketinin hisseleri yüzde 5,5 geriledi.

Çin'de yapacağı yeni indirimleri duyuran elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Şubat ayında yıllık bazla yüzde 10,5 artışla 174 binden fazla araç sattığını bildiren Ford'un hisseleri ise yüzde 2,5 yükseldi.

Bitcoin fiyatı da 67 bin doları geçerken, kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 11'den fazla artış kaydetti.

Ayrıca altın fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yılın ikinci yarısında başlayacağına dair beklentilerle şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı yüzde 1,6 artışla 2 bin 128 dolara kadar çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika faiz oranı indirilmeden önce enflasyonun düşüşüne dair daha fazla güven kazanması gerektiğine işaret ederek, bu yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi beklediğini belirtti.

Öte yandan, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklaması sonrasında hisselerindeki düşüşler devam eden New York Community Bank geçen hafta Üst Yönetici (CEO) değişikliğine giderken, iç kontrollerindeki sorunları açıkladı.

Bankanın hisseleri, iç kontrol sorunlarının yatırımcı güvenini zedelemesi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının son not indirimlerinin ardından günü yüzde 23 kayıpla tamamladı. Bankanın hisselerinde yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 74'e yaklaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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