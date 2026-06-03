New York Borsası Düşüşte, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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New York Borsası Düşüşte, Petrol Fiyatları Yükseliyor

03.06.2026 17:34
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Orta Doğu'daki gerilimle başlayan günde New York borsası düşüş yaşadı, petrol fiyatları arttı.

New York borsası, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi ve enflasyona ilişkin endişeleri artırmasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 51.220,92 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 7.605,31 puana gerilerken, Nasdaq endeksi 27.092,84 puanda yatay seyretti.

Bölgede artan gerilimin savaşın kısa sürede sona ereceğine dair beklentileri zayıflatmasıyla pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi.

Tahran yönetimi, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nın da füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.

Öte yandan İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine İran'ın son günlerde Lübnan'daki saldırılar nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini kesmesi sonrasında Amerikalılara hiçbir yanıt verilmediğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump ise New York Post gazetesinin "Pod Force One" programında, İran ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını ileri sürdü. Trump, "İran nükleer silaha sahip olmamayı çoktan kabul etti. Yani, fikirlerini değiştirebilirler ama bu kabul etmeleri gereken şeylerden biriydi. Bunu kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasında müzakerelere ilişkin belirsizlik ve Körfez'de yeniden artan gerilim halihazırda yüksek seyrini koruyan petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 1,5 artışla 97,4 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,1 dolardan alıcı buldu.

Bu gelişmelerle tahvil getirilerindeki yükseliş de dikkati çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5 ve 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyelerine yaklaştı.

Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzı ile ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler sürerken, ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yayımlanan iş gücü piyasasına ilişkin veriler, görünüm hakkında ipuçları vermesi açısından yakından takip ediliyor.

Ülkede dün açıklanan JOLTS verilerinin açık iş sayısının nisanda 7 milyon 618 binle Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını göstermesinin ardından ADP Araştırma Enstitüsünün bugün yayımladığı veriler özel sektör istihdamı mayısta beklentilerin üzerinde arttığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayında 122 bin kişi arttı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşte, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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