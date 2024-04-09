New York Borsası Enflasyon Verileri Öncesi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Enflasyon Verileri Öncesi Yükselişle Başladı

New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 38.983,66 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarak 5.217,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 16.328,75 puana yükseldi. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik devam ederken pay piyasalarında, yeni gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi. Enflasyon verileri beklenirken analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantısına ait tutanakların da yatırımcıların odağında olduğunu, veriler ve tutanaklardan alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

09.04.2024 17:01
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New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 38.983,66 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarak 5.217,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 16.328,75 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik devam ederken pay piyasalarında, yeni gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri beklenirken analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantısına ait tutanakların da yatırımcıların odağında olduğunu, veriler ve tutanaklardan alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Enflasyon verileri öncesi para piyasalarında, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 56 ve temmuzda yüzde 50 ile fiyatlanıyor.

Geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri sonucu faiz indirimlerine daha geç başlanabileceğine dair beklentilerin artmasıyla dün yüzde 4,47 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 4,37'ye geriledi.

Kaynak: AA

New York, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Enflasyon Verileri Öncesi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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