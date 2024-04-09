New York Borsası Enflasyon Verileri Öncesi Yükselişle Başladı

KATSO Başkanı Kadir Bozan, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Ramazan Bayramı dolayı kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bozan, yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliği pekiştirdiğimiz, rahmet ve bereketi kuşanmış bir Ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirtti. Bozan, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.