New York Borsası Enflasyon Verileri Sonrası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Enflasyon Verileri Sonrası Yatay Seyirle Başladı

New York Borsası, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrasında güne yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalışla 39.695,18 puana indi. ABD'de açıklanan enflasyon verileri fiyat artışlarının yavaşladığına işaret ederken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi. TÜFE'nin aylık bazda azalması ve yıllık enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, analistlerin eylül ayında faiz indirimine başlanabileceği beklentilerini artırdı.

11.07.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York Borsası, beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrasında güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalışla 39.695,18 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.635,21 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artışla 18.659,25 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri fiyat artışlarının yavaşladığına işaret ederken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,3 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru ilerlemesinin sürdüğünü gösterdiğini, eylül ayında faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentileri artırdığını kaydetti.

Verilerin yayımlanması sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 85'e çıktı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 4,18'e geriledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 6 Temmuz ile biten haftada 222 bin ile beklentilerin altına indi.

Bugün yayımladığı finansal sonuçlarına göre PepsiCo'nun karı beklentileri aşarken, geliri tahminlerin altında kaldı. Şirketin hisseleri yüzde 2 düştü.

Delta Air Lines'ın hisseleri de üçüncü çeyreğe dair düşük gelir beklentisini duyurması sonrasında yüzde 8'e yakın geriledi.

Öte yandan, 2017'den bu yana ilk kez yıllık üyelik ücretlerini artıran ABD'nin en büyük market zincirlerinden Costco'nun hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Eylül, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Enflasyon Verileri Sonrası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 17:39:29. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Enflasyon Verileri Sonrası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement