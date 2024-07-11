New York Borsası Enflasyon Verileri Sonrası Yatay Seyirle Başladı

Ekonomi

NEW New York Borsası, beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrasında güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalışla 39.695,18 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.635,21 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artışla 18.659,25 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri fiyat artışlarının yavaşladığına işaret ederken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,3 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru ilerlemesinin sürdüğünü gösterdiğini, eylül ayında faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentileri artırdığını kaydetti.

Verilerin yayımlanması sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 85'e çıktı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 4,18'e geriledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 6 Temmuz ile biten haftada 222 bin ile beklentilerin altına indi.

Bugün yayımladığı finansal sonuçlarına göre PepsiCo'nun karı beklentileri aşarken, geliri tahminlerin altında kaldı. Şirketin hisseleri yüzde 2 düştü.

Delta Air Lines'ın hisseleri de üçüncü çeyreğe dair düşük gelir beklentisini duyurması sonrasında yüzde 8'e yakın geriledi.

Öte yandan, 2017'den bu yana ilk kez yıllık üyelik ücretlerini artıran ABD'nin en büyük market zincirlerinden Costco'nun hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.