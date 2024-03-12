New York Borsası, Enflasyon Verilerine Rağmen Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası, Enflasyon Verilerine Rağmen Yükselişle Tamamlandı

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına dair beklentilerin değişmemesiyle New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,61 arttı. S&P 500 endeksi rekor tazeleyerek yüzde 1,12 artışla yükseldi. Nasdaq endeksi ise yüzde 1,54 kazançla ulaştı. Analistler, enflasyon verilerine rağmen Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayacağı beklentisinin değişmediğini belirtti.

12.03.2024 23:49  Güncelleme: 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına dair beklentilerin değişmemesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,61 artarak 39.005,49 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,12 artışla 5.175,26 puana yükselerek rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,54 kazançla 16.265,64 puana ulaştı.

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına yönelik beklentilerin değişmediğine işaret ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını, bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin ise mayısta yüzde 11 ve haziranda yüzde 60 ile fiyatlandığını belirtti.

Ayrıca analistler, tüketici enflasyonunun ardından yatırımcıların dikkatlerinin perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed'in gelecek haftaki para politikası toplantısına çevrildiğini kaydetti.

Öte yandan, teknoloji hisseleri yeniden yükselişe geçerken, dün değer kaybeden ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

ABD merkezli bilgisayar teknolojisi şirketi Oracle'ın hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 12'ye yakın değer kazandı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri ise şirketin uçaklarıyla ilgili yaşanan güvenlik ve üretim sorunları nedeniyle yüzde 4'ün üzerinde düştü.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Enflasyon Verilerine Rağmen Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Vezirköprü Ormanlarında Silvikültürel Müdahale Esasları Eğitimi Verildi
    00:07 Vezirköprü Ormanlarında Silvikültürel Müdahale Esasları Eğitimi Verildi

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman zenginliğinin korunması amacıyla 'Vezirköprü Ormanlarında Silvikültürel Müdahale Esasları Eğitimi' düzenlendi. Eğitim kapsamında Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personeline aralama, sıklık bakımı, gençlik bakımı, budama gibi konularda uygulamalı eğitim verildi.

  • Özel,
    23:34 Özel,"Faizin Sebep Enflasyonun Sonuç Olduğuna Kendinden Başka İnanan Yokken Bu Yöntemi Israrla Uyguladı"

    Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İzmir’de iş dünyasından temsilciler ile düzenlenen toplantıda konuştu, “İzmir’in toplumsal yaşamına müdahale edilmemesi noktasında, kişisel hak ve özgürlükler noktasında, yaşam biçimine müdahale noktasında yaşayabilecekleri olumsuzlukların yaşanmayacağı süreç, bizim sandıktaki birlikteliğimizden geçiyor” dedi.

  • Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek
    21:33 Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde dondurulan yaklaşık 200 milyar avroluk Rus parasının faizinin, Kiev yönetimine aktarılacağı gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan bir AB yetkilisi, "Ukrayna'ya yardım etmek istiyoruz, ancak aynı zamanda finansal istikrarın ihlal edilmemesini de sağlamamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul'da ziyaretler gerçekleştirdi
    21:24 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul'da ziyaretler gerçekleştirdi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bayraktar, esnaf ziyaretleri, seçim standı ziyareti ve iftar programına katılım gibi etkinliklerde bulundu. Konuşmasında Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine vurgu yaptı ve Türkiye'nin petrol ve doğal gaz keşiflerini anlattı. Ayrıca yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

  • Ticaret Bakanı: Esnafa 468 milyar lira finansman desteği sağlandı
    21:22 Ticaret Bakanı: Esnafa 468 milyar lira finansman desteği sağlandı

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, esnafa 2002 yılından bu yana 468 milyar lira sübvansiyonlu finansman desteği sağlandığını bildirdi. Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Esnaf ve Sanatkarlarla Buluştu
    21:18 Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Esnaf ve Sanatkarlarla Buluştu

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Bolat, konuşmasında Ramazan ayında zor durumda olan insanlara yardım etme çağrısı yaptı ve esnafların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin son 21 yılda büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.

  • DHMİ Müfettiş Yardımcıları Göreve Başladı
    20:54 DHMİ Müfettiş Yardımcıları Göreve Başladı

    DHMİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde yapılan sınavı başarıyla geçen müfettiş yardımcıları, yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninde Teftiş Kurulu Başkanı Erdinç Kahraman, yapılan atamalarla kurulun daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirtti ve yeni atanan müfettiş yardımcılarına başarılar diledi.

  • Tofaş, 2023 Faaliyet Raporunu Yayınladı
    20:33 Tofaş, 2023 Faaliyet Raporunu Yayınladı

    Tofaş'ın 2023 faaliyet raporunda, şirketin finansal ve operasyonel başarılarına, Ar-Ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanların yetkinlik gelişimi gibi alanlara yaptığı yatırımlara vurgu yapıldı.


00:03 HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi
23:30 Murat Kurum’dan İmamoğlu’na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor Murat Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor
23:24 Mansur Yavaş’tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş Mansur Yavaş'tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş
22:08 Samsun’da bir imam camide kendini asarak intihar etti Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar etti
20:33 Netanyahu: İsrail’in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız Netanyahu: İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız
00:25 Jorge Jesus, Al Hilal ile en uzun galibiyet serisine ulaştı Jorge Jesus, Al Hilal ile en uzun galibiyet serisine ulaştı
21:55 Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar
21:33 Avrupa Birliği, Rusya’nın dondurulan parasının faizini Ukrayna’ya gönderecek Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek
20:42 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas’la Ramallah’ta görüşeceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 01:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: New York Borsası, Enflasyon Verilerine Rağmen Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement