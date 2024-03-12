New York Borsası, Enflasyon Verilerine Rağmen Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına dair beklentilerin değişmemesiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,61 artarak 39.005,49 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 1,12 artışla 5.175,26 puana yükselerek rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,54 kazançla 16.265,64 puana ulaştı.
ABD'de bugün açıklanan enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.
Analistler, tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına yönelik beklentilerin değişmediğine işaret ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını, bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin ise mayısta yüzde 11 ve haziranda yüzde 60 ile fiyatlandığını belirtti.
Ayrıca analistler, tüketici enflasyonunun ardından yatırımcıların dikkatlerinin perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed'in gelecek haftaki para politikası toplantısına çevrildiğini kaydetti.
Öte yandan, teknoloji hisseleri yeniden yükselişe geçerken, dün değer kaybeden ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.
ABD merkezli bilgisayar teknolojisi şirketi Oracle'ın hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 12'ye yakın değer kazandı.
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri ise şirketin uçaklarıyla ilgili yaşanan güvenlik ve üretim sorunları nedeniyle yüzde 4'ün üzerinde düştü.
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