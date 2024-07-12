New York Borsası, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceği beklentisiyle yükseldi

Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair beklentilerle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 240 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artarak 40.000,90 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.615,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kazançla 18.396,98 puana yükseldi.

ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gidebileceğine dair beklentileri güçlendirmesiyle pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bu hafta açıklanan veriler, tüketici enflasyonun yavaşladığını göstermesine karşın üretici enflasyonunun hızlandığını ortaya koydu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, dün tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından bugün beklenenden daha sıcak gelen ÜFE'nin enflasyonla mücadele sürecinin inişli çıkışlı olmaya devam edeceğine dair önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Yine de Fed'in eylülde faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güçlü kaldığını aktaran analistler, şirketlerin finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

ABD'nin büyük bankaları ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başlarken, JPMorgan Chase'in net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 ve Citigroup'un net karı yüzde 10 arttı. Wells Fargo'nun karı ise aynı dönemde yüzde 1 azaldı.

JPMorgan Chase'in hisseleri, karı ve geliri piyasa beklentilerini aşmasına karşın yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. İkinci çeyrekte zayıf net faiz geliri bildiren Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 6'dan fazla geriledi. Citigroup'un hisseleri de beklentilerin üzerinde sonuçlar bildirmesine karşın yaklaşık yüzde 2 düştü.