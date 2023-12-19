New York Borsası, Fed\'in faiz indirimlerine yönelik iyimserlikle yükselişe geçti

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yıl başlayacağına yönelik iyimserlikle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 37.311,82 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artarak 4.743,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artışla 14.923,02 puana yükseldi.

Fed'in gelecek yıl politika değişikliğine gideceğine dair beklentiler sürerken pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bugün verdiği röportajda, enflasyondaki gerilemeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti, bunun gelecek yıl Bankanın faiz politikasına ilişkin görünümü nasıl etkileyeceğini söylemekten kaçındı.

Barkin, Fed'in geçen hafta açıkladığı tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ekonominin seyrine bağlı olacağını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de, yapımına başlanan yeni konut sayısı kasımda aylık yüzde 14,8 artışla 1 milyon 560 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı ve 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, konut başlangıçlarındaki artışı konut piyasasının toparlandığına dair bir işaret olarak yorumladı.