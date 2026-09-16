New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişle açıldı

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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artışla 52.115,40 puana çıkarken, analistler para piyasalarında 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 52.115,40 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.601,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 26.108,46 puana çıktı.

Tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle yatırımcıların risk iştahı artarken, gözler Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Analistler, istihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusuna işaret ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Fed'in yayımlayacağı ekonomik tahminlerin de beklendiğini kaydeden analistler, bankanın karar metnindeki ifadeler ile Warsh'ın açıklamalarının da piyasaların odağında yer alacağını belirtti.

Jeopolitik gerilimlerle tırmanan petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ilave petrol sunduğuna dair haberler üzerine geriledi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1 azalarak 107,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,7 azalışla 103,99 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin ortalama galon fiyatı bugün 6,31 dolar ile rekor tazeledi.

Dün yüzde 5,04 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün ise yüzde 4,97'ye geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,7, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDow JonesNew YorkEkonomiFinansSon Dakika

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