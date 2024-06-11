New York Borsası Fed Kararı Öncesi Karışık Seyir İzledi - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Fed Kararı Öncesi Karışık Seyir İzledi

New York Borsası Fed Kararı Öncesi Karışık Seyir İzledi

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise rekor seviyelerine yükseldi. Yatırımcılar, Fed'in para politikası kararlarını ve enflasyon verilerini beklerken, analistler faiz indirimlerine dair ipuçları aranacağını belirtti. Ayrıca, Apple ve Affirm şirketlerine dair haberler de piyasada dikkat çekti.

11.06.2024 23:49
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NEW New York borsası yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve enflasyon verisi öncesinde günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puan değer kaybetti ve yüzde 0,3 azalarak 38.747,42 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 5.375,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kazançla 17.343,55 puana yükseldi. İki endeks de tüm zamanların en yüksek kapanış değerini elde etti.

Yatırımcılar, Fed'in yarın alacağı para politikası kararları ve enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, Banka'nın yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yayımlanacak "nokta grafiği"nde ise olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını ifade etti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin sağlığına ilişkin çelişkili sinyaller verdiğine dikkati çeken analistler, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasını biraz daha netleştirebileceğini dile getirdi.

Piyasa beklentisi ABD'de TÜFE'nin mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,4 artması yönünde oldu.

Bu arada, dün yıllık geliştirici konferansında yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamlelerinin yanı sıra ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyuran Apple'ın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Finansal teknoloji şirketi Affirm'in "şimdi al, sonra öde" hizmetinin Apple Pay'e ekleneceğine dair haberler de dikkati çekerken, Apple hisseleri yüzde 7'nin üzerinde, Affirm hisseleri yüzde 11 artış gösterdi.

Yönetim Kurulu'nda 6 milyar dolarlık hisse geri alım planını onaylayan General Motors'un hisseleri de yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Fed Kararı Öncesi Karışık Seyir İzledi - Son Dakika

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