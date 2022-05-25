New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı

25.05.2022 23:45
New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımında agresif olunacağının sinyalini vermesinin ardından günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımında agresif olunacağının sinyalini vermesinin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 32.120,28 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 artarak 3.978,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 11.434,74 puana çıktı.

Endeksler, Fed'in son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Fed'in faiz artırımında agresif olacağını gösteren tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun gelecek birkaç toplantıda faiz oranında 50 baz puanlık artışların uygun olacağına karar verdiği aktarıldı.

Tutanaklarda, yetkililerin ABD ekonomisinin çok güçlü olduğu konusunda ise hemfikir olduğu vurgulandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard bankanın enflasyonu aşağı çekecek güçlü adımlar attığını belirtti.

Öte yandan perakende şirketlerinin bilançoları da piyasaların odağındaki yerini korurken, moda perakendecisi Nordstrom'un satış beklentilerini aşmasıyla hisseleri yüzde 14'ün üzerinde yükseldi. Diğer perakende zincirlerinden Kohl's'un hisseleri yüzde 12'ye yakın değer kazanırken, elektronik eşya satan Best Buy'ın hisseleri de yüzde 9'a yakın yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, nisanda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

Analistler, ABD'de yarın ilk çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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