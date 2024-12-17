New York Borsası Güçlü Verilerle Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Güçlü Verilerle Düştü

New York borsası, güçlü perakende satış verileri sonrası açılışta düşüş yaşadı, yatırımcılar Fed'i bekliyor.

17.12.2024 18:16
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NEW New York borsası, güçlü perakende satış verileri sonrasında güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 43.656,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 6.052,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kayıpla 20.095,62 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı faiz kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler verilerin, Fed'in kısıtlayıcı para politikasına ve hedefin üzerinde kalan enflasyona rağmen ABD'de tüketicilerin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Ülkede sanayi üretimi ise kasımda artış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş kaydetti. ABD'de kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan azalışla yüzde 76,8'e geriledi.

Güçlü perakende satış verileri, Fed'in gelecek yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair beklentileri güçlendirirken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,43'ü aştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararının yanı sıra, gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin ipuçları için para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların da beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Güçlü Verilerle Düştü - Son Dakika

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