New York Borsası Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Güne Düşüşle Başladı

New York Borsası Güne Düşüşle Başladı

New York borsası güne düşüşle başladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ülkede açıklanacak enflasyon verileri beklenirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi. Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsattı. Yarın açıklanacak kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirten analistler, Bankanın yayınlayacağı 'nokta grafiği'nde de olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını ifade etti. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin sağlığına ilişkin çelişkili sinyaller verdiğine dikkati çekerek, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasını biraz daha netleştirebileceğini dile getirdi. Bu arada, dün yıllık geliştirici etkinliği WWDC'de yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamlelerinin yanı sıra ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyuran Apple'ın hisseleri güne yüzde 2'ye yakın kazançla başladı.

11.06.2024 16:55
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NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 kayıpla 38.795,71 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 5.353,00 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 17.160,42 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ülkede açıklanacak enflasyon verileri beklenirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsattı.

Yarın açıklanacak kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirten analistler, Bankanın yayınlayacağı "nokta grafiği"nde de olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını ifade etti.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin sağlığına ilişkin çelişkili sinyaller verdiğine dikkati çekerek, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasını biraz daha netleştirebileceğini dile getirdi.

Bu arada, dün yıllık geliştirici etkinliği WWDC'de yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamlelerinin yanı sıra ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyuran Apple'ın hisseleri güne yüzde 2'ye yakın kazançla başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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