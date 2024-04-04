New York Borsası Güne Yükselişle Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın sahasında incelemelerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetle birlikte Hurdacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek yangında hasar gören işletmeleri ziyaret etti. Bakan Işıkhan, işçi kardeşlerimize ve işverenlerimize geçmiş olsun dileklerini iletti ve can kaybı olmamasını temenni etti. Ayrıca, yangından etkilenen Ankaralı hemşehrilerimize ve bölge esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.