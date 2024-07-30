Ekonomi

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artarak 40.622,13 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 5.478,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artarak 17.424,1 puana tırmandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi bilançolar ile ekonomik verilerin odakta olduğu pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Fed'in yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Şirketlerin finansal sonuçları da takip edilirken, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançosu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan bilançosunu açıklayan firmalardan Procter & Gamble'ın (P&G) hisseleri, şirketin satışlarının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Merck'in hisseleri de şirketin gelir ve karının beklentileri aşmasına karşın yüzde 5'in üzerinde düştü.

Pfizer'ın hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve görünüme ilişkin tahminlerini yükseltmesi sonrası yüzde 1'e yakın değer kazanırken, PayPal'ın hisseleri şirketin kar beklentilerini yükseltmesinin ardından yüzde 8'i aşkın yükseldi.

Crowdstrike'ın hisseleri ise Delta Air Lines'ın küresel yazılım sorunu nedeniyle şirketten tazminat talebinde bulunacağına ilişkin haberler sonrası yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, makroekonomik veri tarafında ise bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.