New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

New York borsası, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller ve ekonomik verilerin etkisiyle düşüşle tamamlandı. Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de azalış gösterdi.

23.08.2024 00:16
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NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalarak 40.712,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 azalışla 5.570,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 kayıpla 17.619,35 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Fed'in dün yayımladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koymuştu.

Bugün yayımlanan verilere göre de ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada 4 bin artışla 232 bine çıkarken, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 1,6 puan azalarak 48'e düşerken, 8 ayın en düşük değeri kaydedildi.

Ülkede ikinci el konut satışları da temmuzda aylık yüzde 1,3 yükselirken, medyan konut fiyatı yıllık bazda yüzde 4,2 artışla 422 bin 600 dolar oldu.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının yılın başındaki ortalamalarının üzerinde kaldığını ve iş gücü piyasasının yumuşadığına dair göstergeleri desteklediğini kaydetti.

Tarım dışı istihdam artışında yapılan aşağı yönlü revizyonu anımsatan analistler, tüm bunların Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentileri pekiştirdiğini anlattı.

Analistler, zayıf imalat PMI verisinin de ekonomideki yavaşlamanın hızına ilişkin endişeleri tazelediğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranacağını ifade etti.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye çekilmesi gerektiğine işaret ederek, iş gücü piyasasının biraz sakinleşmesinin buna yardım ettiğini ancak daha yapılacak işler olduğunu söyledi.

İşsizlik verilerine daha yakından bakmakta fayda olacağını ifade eden Schmid, verilerin nereye varılacağını göstereceğini dile getirdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de verilerin enflasyonun yüzde 2'ye geri dönmesiyle ilgili daha fazla güven sağlanması ile tutarlı olduğuna dikkati çekerek, faiz oranlarını düşürmeye başlamanın yakında uygun olacağını kaydetti.

Collins, farklı bir politika duruşuna geçildiğinde, kademeli bir indirim hızının yerinde olacağını belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da veriler beklediği gibi performans gösterdiği sürece eylülde faiz indirimine sıcak baktığını dile getirdi.

Faiz indiriminin boyutundan ziyade istikrarlı bir gevşeme sürecine odaklanılması gerektiğine işaret eden Harker, yavaş ve metodik bir yaklaşımın doğru yol olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kurumsal tarafta, yirmi yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez zarar bildiren TD Bank'ın hisseleri yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

ABD'li egzersiz ekipmanı ve medya şirketi Peleton'un hisseleri de şirketin satışlarında dokuz çeyreğin ilk artışını bildirmesinin ardından yüzde 35'in üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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