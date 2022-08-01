New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

01.08.2022 23:57
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 32.798,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalarak 4.118,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalışla 12.368,98 puana indi.

Endeksler, yeni ayın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 52,8'e geriledi. Beklenenden az düşüş göstermesine karşın Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen veri, imalat sanayi büyümesinin ivme kaybetmeye devam ettiğini gösterdi.

Analistler, yeni haftada ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini, istihdam verilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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