New York borsası yatay seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yatay seyirle kapandı

08.08.2022 23:56
New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artışla 32.832,54 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalarak 4.140,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 azalışla 12.644,46 puana indi.

ABD'de beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşen istihdam verilerinin resesyona ilişkin bazı endişeleri hafifletmesiyle yeni haftaya yükselişle başlayan endeksler, haftanın ilk işlem gününün kapanışında yatay bir seyir izledi.

Güçlü gelen iş gücü piyasası verileri ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentileri de artırırken analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerindeki işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

New York Fed, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin temmuzda keskin bir düşüş gösterdiğini bildirdi. Gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi temmuzda 0,6 puan azalışla yüzde 6,2'ye gerilerken gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi 0,4 puan azalarak yüzde 3,2'ye indi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası yatay seyirle kapandı - Son Dakika

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