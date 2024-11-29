New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanış rekoru kırarak değer kazandı. Alışveriş eğilimi etkili oldu.

29.11.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,42 artarak 44.910,65 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artışla 6.032,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 19,218,17 puana ulaştı.

Dow Jones ile S&P 500 endeksleri, kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'de Şükran Günü nedeniyle dün kapalı olan, bugün ise yarım gün işlem görülen pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday" nedeniyle perakende satışların ve perakende şirketlerin hisselerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ABD Ulusal Perakendeciler Birliğinin (NRF) verilerine göre bu yıl Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar 183,4 milyon kişinin alışveriş yapmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yarı iletken ekipman satışına beklendiği kadar güçlü olmayan ek kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışı sonrası çip şirketlerinin hisselerinde kaydedilen yükseliş piyasalardaki pozitif seyirde kısmen etkili oldu.

Lam Research'ün hisseleri yüzde 3,2, KLA'nın hisseleri yüzde 2,3, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,2 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

ABD'li perakende zincirlerinden Target'ın hisseleri yüzde 1,7 Walmart'ın hisseleri yüzde 0,7 ve Macy's'in hisseleri yüzde 1,8 yükseldi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yüzde 4,20 ile ekim ayının sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: AA

Alışveriş, Dow Jones, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 23:05:00. #1.12#
SON DAKİKA: New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.