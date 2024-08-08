New York Borsası İşsizlik Maaşı Başvurularıyla Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası İşsizlik Maaşı Başvurularıyla Yükselişe Geçti

ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları, New York borsasının güne yükselişle başlamasını sağladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış gösterdi. ABD'de ekonominin gücüne dair endişeler sürerken, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş piyasalara olumlu bir etki yaptı.

08.08.2024 16:59
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New York borsası, ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının resesyon endişelerini hafifletmesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artarak 38.940,38 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.252,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 artarak 16.408,26 puana yükseldi.

ABD'de ekonominin gücüne dair endişeler sürerken pay piyasaları, ülkede bugün açıklanan verilerin ardından güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azaldı.

Analistler, ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerini artıran istihdam verilerinin ardından işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün iş gücü piyasasının durumu konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürerek yüzde 4'e çıktı.

Devam eden bilanço sezonu da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Eli Lilly'nin hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve şirketin gelir tahminlerini yükseltmesi sonrası yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

Warner Bros Discovery'nin hisseleri ise TV varlıklarındaki kaybın geleneksel yayıncılık işiyle ilgili endişelere yol açmasının ardından yüzde 9'u aşkın değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası İşsizlik Maaşı Başvurularıyla Yükselişe Geçti - Son Dakika

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