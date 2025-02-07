New York Borsası İstihdam Verileriyle Yatay Başladı

Ekonomi

New York borsası, ABD'de istihdamın ocakta beklentilerin altında kalması sonrası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artarak 44.772,92 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.088,25 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artarak 19.800,08 puana tırmandı.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranları konusunda daha temkinli bir tutum benimseyeceğine dair beklentiler güçlenirken pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.

Tarım dışı istihdama ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ocakta yüzde 0,5 artarak 35,87 dolara yükseldi. Ortalama saatlik kazancın geçen yıl aralık ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artacağı öngörülüyordu.

Analistler, ocak ayında istihdam artışındaki yavaşlamada California'daki yangınlar ile ülkenin büyük bölümünde yaşanan soğuk havaların etkili olmuş olabileceğini belirtti.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bir sonraki faiz indirimini haziran ayında yapacağına dair beklentiler öne çıktı.

Söz konusu verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49'a yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,02 artışla 107,6 seviyesinden işlem gördü.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iş gücü piyasasının soğuduğunu ancak sağlam kalmaya devam ettiğini ve faiz oranlarının bu yıl ılımlı bir şekilde düşebileceğini ifade etti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise dün akşam yaptığı açıklamada, enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefine yaklaşsa bile iş gücü piyasası duraksamadığı sürece faiz oranlarını uzunca bir süre sabit tutmaya hazır olduğunun sinyalini vermişti.

Kurumsal tarafta da bilançolar yatırımcıların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri, şirketin gelir ve karının geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşmasına karşın bu yıla dair gelir tahminlerinin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratması sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.